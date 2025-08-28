Hyundai và Kia tăng trưởng mạnh ở Mỹ nhờ xe điện

Hyundai và Kia đạt cột mốc mới tại Mỹ khi ra mắt nhiều mẫu xe điện bên cạnh loạt xe hybrid.

Ôtô mang logo Hyundai và Kia đang ngày càng xuất hiện nhiều trên các con đường tại Mỹ, chủ yếu nhờ vào sự phát triển của xe điện. Sau khi ra mắt các mẫu xe hybrid đầu tiên tại Mỹ vào năm 2011, bao gồm Sonata và K5, Hyundai và Kia đã có những bước tiến dài.

Hiện nay, hai trong 10 mẫu xe Hyundai hoặc Kia bán tại Mỹ được coi là "thân thiện với môi trường", bao gồm các loại xe điện, hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV) và xe điện dùng nhiên liệu (FCEV).

Sau 14 năm, vào ngày 25/8, Hyundai và Kia công bố họ đã bán được hơn 1,5 triệu chiếc xe thân thiện với môi trường tại Mỹ. Tập đoàn Hàn Quốc cho biết nhu cầu mạnh mẽ vẫn tiếp tục đối với một số mẫu xe như Tucson Hybrid, Ioniq 5 và Niro Hybrid.

Xe điện Hyundai Ioniq 5 2025 tại một trạm sạc của Tesla tại Mỹ. Ảnh: Motortrend

14 năm là khoảng thời gian tương đối dài, nhưng trong những năm đầu, chỉ có vài mẫu xe được cung cấp. Phải mất 11 năm để đạt mốc 500.000 chiếc vào năm 2022, nhưng chỉ trong ba năm sau đó, con số đã tăng gấp ba.

Kể từ khi đạt doanh số 100.000 xe/năm vào năm 2021, doanh số xe thân thiện với môi trường của hai thương hiệu tăng trưởng nhanh chóng. Hyundai và Kia bán được 182.627 xe vào năm 2022, 278.122 xe vào năm 2023 và 364.441 xe vào năm 2024. Năm nay, cả hai bán được hơn 221.500 xe trong 6 tháng đầu năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Xe HEV chiếm hơn 1,1 triệu xe, tiếp theo là xe điện với gần 375.000 xe, và xe FCEV hơn 1.850 xe.

Hyundai Tucson Hybrid và Kia Niro Hybrid là những mẫu xe thân thiện với môi trường bán chạy nhất của hai hãng tại Mỹ. Sonata Hybrid và Ioniq 5 của Hyundai lần lượt xếp thứ hai và thứ tư. Trong khi đó, Kia Sportage Hybrid và Sorento Hybrid lần lượt xếp thứ ba và thứ 5.

Hyundai và Kia cung cấp tổng cộng 19 mẫu xe thân thiện với môi trường tại Mỹ, bao gồm 8 xe HEV và PHEV, 10 xe điện, và chỉ một xe FCEV.

Cả hai thương hiệu đều bán được nhiều xe hơn bao giờ hết tại Mỹ trong nửa đầu năm. Với việc Hyundai đang sản xuất xe tại nhà máy xe điện mới ở Georgia, bao gồm Ioniq 5 2025 và Ioniq 9 2026, nhà sản xuất này dự kiến mức tăng trưởng sẽ tiếp tục. Kia lắp ráp EV6 và EV9 tại một nhà máy riêng ở Georgia, và sẽ giới thiệu EV4, mẫu sedan điện đầu tiên của hãng, vào đầu năm 2026.

Dựa trên nền tảng E-GMP tiên tiến, xe điện của Hyundai và Kia cung cấp phạm vi lái xe xa, tốc độ sạc nhanh và vẫn có giá cả phải chăng.

Với giá thuê chỉ từ 159 USD mỗi tháng, Hyundai Ioniq 5 2025 là một trong những hợp đồng thuê xe điện phải chăng nhất tại Mỹ. Ngay cả chiếc Ioniq 9 ba hàng ghế cũng được niêm yết với giá thuê hàng tháng chỉ từ 299 USD. Mức giá này khá rẻ cho một chiếc SUV điện ba hàng ghế có giá bán gần 60.000 USD.

Hyundai sẽ tiếp tục cung cấp xe hybrid để ứng phó với những thay đổi chính sách dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Hãng cũng có kế hoạch bổ sung sản xuất xe hybrid tại Georgia, bắt đầu từ 2026.

Mỹ Anh (theo Electrek)