Hyundai ưu đãi giá xe đến 220 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán

Người dùng mua các dòng xe Hyundai sẽ nhận loạt ưu đãi về giá bán và chính sách bảo hành mở rộng, áp dụng trong tháng 2.

Liên doanh Ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình "Mua xe như ý – Đón xuân phú quý", dành cho người dùng mua các dòng xe của hãng, mức hỗ trợ cao nhất đến 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe nhận ưu đãi cao nhất 220 triệu đồng trong tháng 2. Ảnh: HTV

Theo đó, nhiều dòng xe chủ lực của Hyundai được áp dụng mức giảm giá, hỗ trợ tài chính, như Santa Fe nhận mức 220 triệu đồng, Stargazer mức 96 triệu đồng và Accent là 64 triệu đồng. Mức ưu đãi cho ba dòng xe này gồm giảm giá từ HTV và đại lý, quyền lợi thẻ Hội viên Hyundai hạng Bạch Kim, giá trị gói tăng bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Hyundai Tucson tại một đại lý chính hãng. Ảnh: HTV

Ngoài ra, dòng SUV cỡ lớn Palisade nhận mức giảm 200 triệu đồng, Tucson 58 triệu đồng và Creta 50 triệu đồng. Ưu đãi của ba mẫu xe này gồm giảm giá từ HTV và đại lý, quyền lợi thẻ Hội viên Hyundai hạng Bạch kim. Chương trình ưu đãi được áp dụng tùy theo từng phiên bản và năm sản xuất của xe.

Ngoài ưu đãi giá bán, hiện HTV đang áp dụng chế độ bảo hành tới 8 năm hoặc 120.000 km cho các mẫu: Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10. Đại diện HTV chia sẻ, việc triển khai chương trình bảo hành dài hạn gần gấp đôi so với mức trung bình trên thị trường, nhằm giúp người dùng yên tâm về quyết định đầu tư xe dịp năm mới. "Đây là bước đi chiến lược của Hyundai từ khi hãng nâng bảo hành tiêu chuẩn lên 5 năm vào năm 2021", đại diện HTV nói.

Hyundai Accent tại thị trường Việt Nam. Ảnh: HTV

Chương trình ưu đãi được áp dụng tại hệ thống Đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc, áp dụng cho các giao dịch thành công trong tháng 2.

Quang Anh