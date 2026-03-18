Hyundai triệu hồi Palisade 2026 vì lỗi nhận diện người trên xe

MỹMẫu xe gầm cao Palisade dừng bán hai phiên bản sau khi một trẻ 2 tuổi tử vong liên quan đến hàng ghế sau.

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai triệu hồi 68.500 xe Palisade 2026 tại thị trường Mỹ và Canada. Theo thông báo gửi đến Cục an toàn giao thông đường bộ quốc Mỹ (NHTSA), nguyên nhân đợt triệu hồi này là vì hệ thống chỉnh điện hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba có thể không nhận diện được người hoặc đồ vật.

Palisade 2026 triệu hồi tại Mỹ và Canada. Ảnh: Motor1

Việc triệu hồi diễn ra sau cái chết của một trẻ hai tuổi ở bang Ohio, Mỹ vào ngày 7/3.

Hyundai cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ "chưa có đầy đủ thông tin chi tiết và vụ việc đang điều tra". Đợt triệu hồi ảnh hưởng đến hai phiên bản của Palisade là Limited và Calligraphy. Cụ thể, 60.515 ở Mỹ và 7.967 xe ở Canada.

Nhà sản xuất đang hoàn tất các chi tiết của đợt triệu hồi và sau đó gửi lên NHTSA. Bên cạnh đó, Hyundai đang phát triển bản vá lỗi cho Palisade và trong thời gian chờ đợi, sẽ phát hành bản cập nhật qua mạng tạm thời, dự kiến vào cuối tháng 3.

Bản cập nhật sẽ cải thiện khả năng phản hồi của hệ thống khi tiếp xúc với người ngồi hoặc đồ vật, bổ sung thêm các biện pháp bảo vệ an toàn khi vận hành và nâng cao độ an toàn tổng thể của hệ thống.

Palisade là mẫu xe bán chạy thứ tư của hãng tại thị trường Mỹ, sau Tucson, Elantra và Santa Fe. Ở bản mới 206, Palisade có thêm hệ truyền động hybrid, gồm động cơ 4 xi-lanh 2,5 lít tăng áp với hai môtơ điện, tạo ra công suất kết hợp 329 mã lực và mô-men xoắn 459 Nm. Hộp số tự động 6 cấp.

Tại Mỹ, Hyundai Palisada 2026 có giá 39.500-56.800 USD.

Minh Vũ