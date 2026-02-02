Hyundai triệu hồi hơn nửa triệu xe tại Mỹ vì nguy cơ túi khí bung sai

Hyundai triệu hồi 568.576 xe Palisade do nguy cơ túi khí rèm hàng ghế ba bung không đúng cách khi va chạm, theo cơ quan an toàn giao thông Mỹ.

Hyundai sẽ triệu hồi 568.576 xe Palisade tại Mỹ do nguy cơ túi khí rèm hàng ghế thứ ba có thể bung không đúng cách khi xảy ra va chạm, theo thông báo của cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ NHTSA.

Cơ quan cho biết trong một số tình huống tai nạn, túi khí rèm bảo vệ hành khách ngồi hàng ghế sau cùng có thể không bung theo đúng thiết kế, làm giảm khả năng bảo vệ và tăng nguy cơ chấn thương. Vấn đề này liên quan đến yêu cầu an toàn nhằm hạn chế nguy cơ hành khách bị hất văng khỏi xe khi va chạm. Hiện biện pháp khắc phục vẫn đang được Hyundai phát triển và chưa có lịch sửa chữa cụ thể.

Đợt triệu hồi áp dụng với các mẫu Hyundai Palisade đang lưu hành tại Mỹ, chủ yếu thuộc các đời xe sản xuất trong những năm gần đây. Khi phương án sửa chữa hoàn tất, hãng sẽ gửi thông báo trực tiếp tới chủ xe và tiến hành kiểm tra, thay thế hoặc hiệu chỉnh miễn phí tại các đại lý được ủy quyền.

Hyundai Palisade tại thị trường Mỹ. Ảnh: Hyundai

Theo NHTSA, các túi khí nằm trong diện triệu hồi do hãng Autoliv của Thụy Điển cung cấp. Autoliv hiện là nhà sản xuất túi khí và dây an toàn lớn nhất thế giới, cung cấp linh kiện an toàn cho nhiều hãng xe toàn cầu, trong đó có Hyundai Motor. Tuy nhiên, cơ quan quản lý và nhà sản xuất chưa công bố chi tiết nguyên nhân kỹ thuật khiến túi khí có nguy cơ bung sai, cũng như chưa ghi nhận số vụ tai nạn hay thương tích cụ thể liên quan trực tiếp đến lỗi này.

Song song với đợt triệu hồi lớn nêu trên, Hyundai cũng sẽ triệu hồi thêm 41.651 xe khác tại Mỹ do lỗi màn hình hiển thị trên bảng táp-lô. Theo thông báo, sự cố có thể khiến màn hình bị tắt hoặc hiển thị sai thông tin trong quá trình vận hành, làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát các dữ liệu quan trọng của người lái. Vấn đề này sẽ được khắc phục bằng bản cập nhật phần mềm, không cần thay thế linh kiện phần cứng.

NHTSA khuyến cáo các chủ xe nên theo dõi thông báo chính thức từ Hyundai và chủ động kiểm tra tình trạng triệu hồi của phương tiện, thông qua số VIN trên các kênh tra cứu của hãng hoặc cơ quan quản lý. Trong thời gian chờ biện pháp sửa chữa, người dùng cần chú ý hơn đến an toàn khi chở đủ người, đặc biệt ở hàng ghế thứ ba.

Hồ Tân (theo Reuters)