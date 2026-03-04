Hyundai triển khai loạt ưu đãi sau Tết Nguyên đán

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng ưu đãi kép cho các dòng xe, gồm gia hạn bảo hành 8 năm và giảm giá cao nhất 220 triệu đồng, trong tháng 3.

Hai dòng xe nhận mức ưu đãi giá bán cao nhất tháng này của Hyundai là Santa Fe và Palisade, lần lượt 220 triệu và 200 triệu đồng. Mức giảm cho Stargazer là 107 triệu đồng.

Các phiên bản Hyundai Santa Fe nhận ưu đãi cao nhất 220 triệu đồng trong tháng 3. Ảnh: HTV

Hyundai Accent, Tucson và Creta lần lượt nhận ưu đãi 69 triệu, 58 triệu và 50 triệu đồng. Với mẫu xe cỡ nhỏ Grand i10, hãng áp dụng mức giảm 51 triệu đồng. Gói gia hạn bảo hành 8 năm hoặc 120.000 (tùy điều kiện nào đến trước) được hãng áp dụng cho 4 dòng xe: Grand i10, Accent, Stargazer và Santa Fe.

Theo hãng, giá trị ưu đãi cụ thể được áp dụng cho từng phiên bản và năm sản xuất. Trong đó, điểm nhấn là chương trình gia hạn bảo hành cho các dòng xe, giúp người dùng tăng lợi ích trong suốt quá trình sở hữu, giảm chi phí vận hành.

Hyundai Stargazer X nhận mức giảm đến 107 triệu đồng. Ảnh: HTV

"Việc tăng thời gian bảo hành đến 8 năm là cam kết của HTV về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi và đồng hành xuyên suốt khách hàng từ thời điểm sở hữu xe", đại diện Hyundai Thành Công cho biết. "Thông qua chương trình ưu đãi trong tháng 3, hãng muốn hỗ trợ người dùng tiếp cận các dòng xe với chi phí tối ưu, đồng thời an tâm dài hạn trong quá trình sử dụng".

Bộ đôi Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback và sedan. Ảnh: HTV

Chương trình ưu đãi được HTV áp dụng tại hệ thống đại lý ủy quyền Hyundai 3S trên toàn quốc. Thông tin chi tiết tại đây.

Quang Anh