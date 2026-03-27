Hyundai Translead ra mắt thùng xe lạnh Juneau

Mẫu thùng xe lạnh mới giúp Hyundai Translead tăng hiệu suất giữ nhiệt, tối ưu tải trọng và linh hoạt logistics nhờ thiết kế lắp ráp dạng kit.

Hyundai Translead vừa giới thiệu thùng xe tải lạnh Juneau tại triển lãm "Technology & Maintenance Council 2026" (TMC 2026), hướng đến nâng cao hiệu suất giữ nhiệt, tối ưu hóa sức chứa hàng hóa và đơn giản hóa vận hành logistics. Sản phẩm được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của lĩnh vực vận chuyển hàng hóa kiểm soát nhiệt độ.

Juneau sở hữu thiết kế tùy biến, sử dụng các cấu kiện kết cấu và vật liệu chống ăn mòn, đảm bảo hiệu suất ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Các trang bị tiêu chuẩn gồm sàn bảo trì phía trên cabin, bậc lên xuống tích hợp và tay vịn chìm, giúp tăng khả năng tiếp cận trong vận hành hằng ngày.

Mẫu thùng xe tải lạnh Juneau của Hyundai Translead được thiết kế nhằm nâng cao hiệu suất giữ nhiệt và khả năng vận hành trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Ảnh: Hyundai Translead

Tương tự dòng thùng khô Anza, Juneau được thiết kế theo dạng kit, cho phép phân phối linh hoạt và lắp ráp tại chỗ. Cách tiếp cận này góp phần giảm chi phí vận chuyển, tối ưu chuỗi cung ứng và rút ngắn thời gian giao hàng, đồng thời vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng.

Thùng xe lạnh này hỗ trợ nhiều cấu hình như cửa bên, dốc lên xuống, sàn thao tác bên hông và tương thích với hệ thống nâng hạ. Thiết kế mô-đun cũng cho phép tích hợp với nhiều loại thiết bị làm lạnh, giúp doanh nghiệp tùy chỉnh theo nhu cầu hàng hóa và quy trình bốc dỡ.

Juneau sử dụng tiêu chuẩn lớp cách nhiệt foam polyurethane, đồng thời cung cấp tùy chọn hệ thống cách nhiệt tiên tiến HT Hana. Giải pháp này giúp cải thiện hiệu suất giữ nhiệt, đồng thời tối ưu không gian bên trong và khả năng bảo trì trong suốt vòng đời sản phẩm.

Đại diện Hyundai Translead cho biết, Juneau thể hiện định hướng phát triển kỹ thuật thông minh, kết hợp các giải pháp nhiệt truyền thống và tiên tiến cùng thiết kế dạng kit, nhằm mang lại sự linh hoạt và giá trị cao hơn cho khách hàng.

Hyundai Translead là nhà sản xuất thiết bị vận tải thuộc sở hữu của Hyundai Motor Company, thành lập năm 1989 và có trụ sở tại San Diego (Mỹ). Doanh nghiệp này chuyên sản xuất các loại moóc (trailer), thùng xe khô, thùng xe lạnh, container nội địa và khung chassis, phục vụ ngành vận tải đường bộ tại Bắc Mỹ. Với mạng lưới nhà máy tại Mexico và hệ thống sản xuất quy mô lớn, Hyundai Translead được xem là một trong những nhà cung cấp thiết bị vận tải hàng đầu khu vực, nổi bật với các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả vận hành và logistics cho doanh nghiệp.

Hải My (Theo FleetOwner)