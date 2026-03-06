Hyundai - Toyota: từ ôtô đến cuộc đua robot hình người

Với sự bùng nổ của robot hình người, Hyundai và Toyota, hai đối thủ lâu năm ở châu Á, đang nổi lên như hai thái cực khác biệt.

Trong nhiều năm, Hyundai được định giá thấp hơn so với Toyota. Hãng xe Nhật vốn được xem là nhà sản xuất ôtô tiên tiến hơn về công nghệ và thống trị toàn cầu. Giờ đây, nhận thức đó đang thay đổi. Khi robot chuyển từ ý tưởng sang thương mại hóa, các nhà đầu tư đang đánh giá lại quỹ đạo tăng trưởng của Hyundai - và hệ số định giá cổ phiếu của hãng.

Những gì từng là cuộc cạnh tranh được định nghĩa bởi chiến lược điện khí hóa đang ngày càng trở thành cuộc đua giành lấy năng lực robot và điều này có thể là nền tảng cho kỷ nguyên cạnh tranh sản xuất tiếp theo.

Bước chuyển mình táo bạo của Hyundai được thể hiện rõ nét tại CES 2026 vào tháng 1, nơi hãng trưng bày Atlas, robot hình người do công ty con Boston Dynamics của hãng ở Mỹ phát triển.

Robot Hyundai Atlas. Ảnh: Donga

Tại sự kiện này, Hyundai vạch ra một lộ trình đầy tham vọng: xây dựng nhà máy sản xuất robot tại Mỹ với công suất hàng năm là 30.000 chiếc vào 2028, với các dự án thí điểm bắt đầu tại nhà máy Hyundai ở Georgia. Kế hoạch này được đưa ra chỉ 4 năm sau khi Hyundai mua lại cổ phần kiểm soát của Boston Dynamics vào năm 2021 - một thương vụ từng được xem là mang tính đầu cơ.

Ngược lại, Toyota có cách tiếp cận thận trọng hơn. Hãng sản xuất ôtô Nhật Bản đã ra mắt robot hình người T-HR3 vào năm 2017, tự định vị là một trong những hãng tiên phong trong lĩnh vực robot tiên tiến. Nhưng kể từ khi giới thiệu các ứng dụng trong chăm sóc người cao tuổi, ứng phó thảm họa và điều khiển từ xa vào năm 2019, Toyota không đưa ra nhiều cập nhật quan trọng về việc thương mại hóa robot hình người do chính hãng phát triển.

Thay vào đó, Toyota dựa vào các mối quan hệ đối tác - bao gồm cả sự hợp tác với đơn vị Boston Dynamics của Hyundai để tăng cường khả năng trí tuệ nhân tạo của Atlas bằng cách sử dụng công nghệ mô hình hành vi lớn của Viện Nghiên cứu Toyota.

Vào tháng 2, Toyota đã triển khai 7 robot hình người Digit của Agility Robotics (Mỹ) tại nhà máy ở Ontario, tích hợp chúng vào dây chuyền sản xuất Toyota RAV4. Nhưng động thái này cho thấy sự thử nghiệm hơn là một kế hoạch triển khai quy mô lớn.

Robot Toyota Digit. Ảnh: Toyota

Trong quá khứ, Hyundai luôn được định giá thấp hơn so với Toyota, phản ánh biên lợi nhuận hẹp hơn, những lo ngại về quản trị và nhận thức về lợi thế công nghệ yếu hơn. Khoảng cách đó hiện đang thu hẹp - và ở một số chỉ số, thậm chí đang đảo ngược.

Sau CES 2026, tỷ lệ giá trên thu nhập (PET) của Hyundai đã vượt qua Toyota, vượt ngưỡng 10. Theo Yonhap Infomax, PET của Hyundai đã lên trên 12 vào ngày 2/2 - mức cao nhất kể từ đợt tăng đột biến tin đồn về Apple Car năm 2021.

Ngay cả sau khi Toyota công bố triển khai robot, PET trong 12 tháng gần nhất của Hyundai vẫn ở mức 10,8 so với 9,4 của Toyota.

Các nhà đầu tư hiện sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho thu nhập của Hyundai so với Toyota - một sự thay đổi đáng chú ý đối với một công ty từ lâu được coi là bị định giá thấp về mặt cấu trúc so với đối thủ Nhật Bản.

Hệ số định giá của Hyundai đã tăng khoảng 42% so với cùng kỳ 2025, phản ánh sự tự tin ngày càng tăng vào chiến lược chuyển hướng sang robot của hãng. Ngược lại, Toyota chỉ chứng kiến sự tăng trưởng hệ số định giá khiêm tốn trong cùng thời kỳ.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng sự dẫn đầu sớm của Toyota trong lĩnh vực robot hình người đã không chuyển hóa thành sự tăng tốc trong sản xuất hàng loạt.

Vào tháng 9/2024, Viện Nghiên cứu Toyota giới thiệu Punyo, một robot mềm trang bị các khoang chứa khí để tương tác an toàn hơn trong môi trường gia đình. Một năm sau, Toyota mở Woven City như một phòng thí nghiệm sống để thử nghiệm robot dịch vụ trong môi trường thực tế.

Kim Pil-su, giáo sư kỹ thuật ôtô tại Đại học Daelim, cho biết việc Toyota tập trung vào robot dịch vụ quy mô nhỏ, an toàn cho con người phản ánh một triết lý khác biệt cơ bản.

"Robot hình người của Toyota có khả năng ưu tiên an toàn và ứng dụng trong gia đình hơn là quy mô công nghiệp. Một số người có thể lập luận rằng cách tiếp cận này đảm bảo vị thế cao hơn - làm chủ tương tác an toàn trước khi giải quyết tự động hóa nhà máy phức tạp", ông Kim nói.

Nhưng khi Hyundai, Tesla và các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đẩy mạnh vào lĩnh vực robot công nghiệp, sự thận trọng đó có thể làm thay đổi bản đồ cạnh tranh.

Theo ông Kim, phong cách quản lý bảo thủ của Toyota đã thể hiện rõ trong lĩnh vực điện khí hóa, nơi họ nhấn mạnh vào xe hybrid trong khi những hãng khác chạy đua vào xe điện hoàn toàn. "Trong lĩnh vực robot, Hyundai đang đặt cược táo bạo hơn", ông nói.

Mỹ Anh (theo Korea Herald)