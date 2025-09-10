Hyundai Thành Công ưu đãi hơn 200 triệu đồng cho Palisade.

Nhiều dòng xe Hyundai nhận ưu đãi tiền mặt và thẻ hội viên của hãng, mức cao nhất hơn 200 triệu đồng cho SUV cỡ lớn Palisade.

Chương trình ưu đãi được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng cho 6 dòng xe trong tháng 9, từ 40 triệu đến 200 triệu đồng, kèm thẻ hội viên hạng Bạch kim trị giá 10 triệu đồng.

Giá trị ưu đãi tiền mặt cao nhất cho Accent và Stargazer là 40 triệu; Creta giảm 50 triệu; Tucson giảm 55 triệu; Santa Fe giảm 125 triệu và 200 triệu đồng cho Palisade. Tùy từng phiên bản hãng sẽ áp mức giảm giá khác nhau.

Chương trình ưu đãi này được HTV triển khai tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Theo hãng, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chiến lược năm 2025, khi tập trung củng cố hoạt động kinh doanh, nâng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Hyundai Palisade tại Việt Nam. Ảnh: HTV

Các dòng xe Hyundai trong chương trình ưu đãi

Palisade là dòng xe Hyundai có mức ưu đãi lớn nhất tháng này, giới thiệu lần đầu tại Việt Nam vào tháng 9/2023, định vị phân khúc SUV đầu bảng của thương hiệu. Palisade trang bị động cơ diesel 2.2 CRDi, công suất 200 mã lực, sức kéo 441 Nm và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC. Mẫu SUV 7 chỗ có giá bán lẻ khuyến nghị từ 1,469 tỷ đồng, đã bao gồm VAT.

Hyundai Accent thuộc phân khúc sedan cỡ B, thế hệ thứ 6 ra mắt tháng 5/2024, thường nằm top đầu doanh số trong phân khúc. Accent thế hệ mới lắp động cơ SmartStream 1.5, hộp số iVT ở cả 4 phiên bản và gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense. Xe có giá bán lẻ khuyến nghị từ 439 triệu đồng.

Hyundai Stargazer phiên bản X. Ảnh: HTV

Ở phân khúc MPV đa dụng, Hyundai Stargazer tạo điểm nhấn với không gian rộng rãi, linh hoạt, hướng đến nhóm khách hàng gia đình. Stargazer có 3 phiên bản, gồm bản X phong cách cá tính ra mắt hồi tháng 4/2024. Các phiên bản của mẫu xe này lắp động cơ 1.5 SmartStream và hộp số iVT. Các tiện ích của xe gồm gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense, dàn âm thanh Bose 8 loa, phanh tay điện tử... Stargazer có giá bán lẻ khuyến nghị từ 489 triệu đồng.

Ở phân khúc gầm cao cỡ B là Creta, vừa có bản nâng cấp hồi tháng 6. Xe có 4 tùy chọn phiên bản, dùng chung động cơ xăng 1.5 và hộp số vô cấp iVT, gồm bảo N Line phong cách thể thao. Các trang bị nổi bật của Creta gồm: gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense, âm thanh Bose 8 loa, phanh tay điện tử, tùy chọn chế độ lái Drive và Terrain Mode. Xe có giá bán lẻ khuyến nghị từ 599 triệu đồng.

Hyundai Tucson phiên bản N Line. Ảnh: HTV

Ở phân khúc SUV cỡ C, Tucson hiện thuộc thế hệ thứ 4, có bản nâng cấp từ tháng 10/2024 với 5 phiên bản, gồm bản N Line phong cách thể thao. Xe có ba tùy chọn động cơ SmartStream, loại xăng 2.0, xăng 1.6 tăng áp và dầu 2.0. Các trang bị nổi bật của Tucson gồm: gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense, âm thanh Bose 8 loa, tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Xe có giá bán từ 769 triệu đồng, đã bao gồm VAT.

Hyundai Santa Fe thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 9 năm ngoái, gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới. Mẫu SUV có hai tùy chọn động cơ xăng 2.5 (194 mã lực) và 2.5 tăng áp (280 mã lực). Đi kèm là hệ dẫn động bốn bánh HTRAC, không gian nội thất thiết kế mới, hướng đến trải nghiệm cao cấp. Xe có giá bán lẻ khuyến nghị từ 1,069 tỷ đồng, đã bao gồm VAT.

Quang Anh