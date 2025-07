Hyundai Thành Công tung ưu đãi trước bạ 4 dòng xe

Hyundai Tucson, Stargazer, Accent và Creta nhận ưu đãi cao nhất 50% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, áp dụng trong tháng 7.

Chương trình ưu đãi được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc, dành cho 4 mẫu xe: Tucson, Stargazer, Accent và Creta. Mức ưu đãi cao nhất là 50% lệ phí trước bạ, thực tế sẽ được HTV áp dụng linh hoạt tùy từng phiên bản.

Để nhận ưu đãi từ chương trình này, người mua cần hoàn tất hợp đồng và giao dịch thành công từ nay đến hết 31/7. "Chúng tôi cam kết đồng hành khách hàng trên những hành trình an toàn bên người thân, thông qua những mẫu xe Hyundai giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày, các chuyến đi lễ hội khắp mọi miền đất nước", đại diện HTV nói

Các dòng xe Hyundai trong dịp ưu đãi

Hyundai Tucson là mẫu C-SUV được ưa chuộng hàng đầu của Hyundai Motor trên thị trường thế giới và Việt Nam. Hiện, xe đang ở phiên bản nâng cấp (facelift) thuộc thế hệ thứ 4, ra mắt thị trường Việt hồi tháng 10/2024.

Tucson phiên bản N Line. Ảnh: HTV

Tháng 6/2025, Tucson được bổ sung phiên bản N Line thể thao, giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn 5 phiên bản. Xe có ba tùy chọn động cơ Smartstream: xăng 2.0 nạp khí tự nhiên (156 mã lực) và hộp số AT 6 cấp; xăng 1.6 tăng áp (180 mã lực) và hộp số 7 cấp ly hợp kép; dầu 2.0 (185 mã lực) và hộp số AT 8 cấp. Hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Các tiện nghi của mẫu C-SUV gồm: hệ thống an toàn Hyundai Smartsense, dàn âm thanh 8 loa Bose... Tucson có giá bán lẻ khuyến nghị từ 769 triệu đồng.

Creta N Line trên đường phố. Ảnh: HTV

Hyundai Creta là mẫu B-SUV, được HTV ra mắt bản nâng cấp hồi tháng 6 với 4 phiên bản. Điểm nhấn là mẫu Creta N Line mang phong cách thể thao. Cả 4 bản Creta đều lắp động cơ 1.5 Smartstream công suất 115 mã lực, hộp số vô cấp iVT. Các trang bị của mẫu xe này gồm: hệ thống an toàn Hyundai Smartsense, dàn âm thanh 8 loa Bose, phanh tay điện tử, tùy chọn chế độ vận hành và chế độ địa hình. Giá bán lẻ được hãng này khuyến nghị từ 599 triệu đồng.

Hyundai Accent là mẫu sedan cỡ B, hiện ở thế hệ thứ 6, ra mắt lần đầu tháng 5/2024 tại Việt Nam. Xe có 4 phiên bản đều lắp động cơ 1.5 Smartstream công suất 115 mã lực, hộp số vô cấp iVT. Accent trang bị hệ thống an toàn Hyundai Smartsense, giá bán từ 439 triệu đồng.

Stargazer phiên bản X. Ảnh: HTV

Ở phân khúc MPV cỡ B là Stargazer, ra mắt thị trường Việt lần đầu hồi tháng 10/2022, có thêm phiên bản X tháng 4/2024. Stargazer tại Việt Nam có 3 phiên bản, đều lắp động cơ 1.5 Smartstream công suất 115 mã lực, hộp số vô cấp iVT. Trang bị nổi bật của mẫu MPV cỡ B gồm: hệ thống an toàn Hyundai Smartsense, dàn âm thanh 8 loa Bose, phanh tay điện tử... và giá bán lẻ từ 489 triệu đồng.

Quang Anh