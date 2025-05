Hyundai Thành Công tung ưu đãi 100% lệ phí trước bạ

Trừ Venue, Tucson và IONIQ 5, toàn bộ các dòng xe con Hyundai được hãng áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, áp dụng trong tháng 5.

Từ đầu tháng 5, liên doanh ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tiếp tục ưu đãi lệ phí trước bạ cho các dòng xe, từ mức 70% của tháng trước, lên 100% trong tháng này.

Các phiên bản Hyundai Santa Fe được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trên toàn quốc. Ảnh: HTV

Theo đó, chương trình này áp dụng cho 8 dòng xe của hãng, gồm nhiều phiên bản, khách mua cần hoàn thành giao dịch trong tháng 5. Các mẫu xe hưởng ưu đãi gồm: Grand i10 (sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn, 1.2 AT); Accent (1.5 MT, 1.5 AT, AT Đặc biệt, AT Cao cấp); Stargazer X (1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT, 1.5 AT Cao cấp); Creta (1.5 AT Tiêu chuẩn, AT Đặc biệt, AT Cao cấp); Elantra (1.6 AT Tiêu chuẩn); Custin (2.0T Cao cấp); Santa Fe với các phiên bản 2.5 Exclusive, Prestige và Turbo Calligraphy.

Trong tháng này, chương trình ưu đãi của HTV có thêm Palisade với các phiên bản Exclusive và Prestige, phiên bản 6 chỗ và 7 chỗ. Hãng không công bố mức giảm cụ thể cho từng dòng xe hoặc phiên bản, chỉ đưa mức hỗ trợ chung là 100% lệ phí trước bạ. Thông tin chi tiết mức giảm cho các dòng xe, người dùng tham khảo trực tiếp tại các đại lý uỷ quyền Hyundai trên toàn quốc.

Palisade là mẫu SUV lớn nhất của Hyundai tại Việt Nam. Ảnh: HTV

Trong các mẫu xe nhận ưu đãi lần này, Santa Fe thế hệ mới có điểm nhấn thiết kế và công nghệ hiện đại. Custin tạo điểm nhấn trong phân khúc MPV cỡ trung với nội thất tiện nghi. Stargazer X có mức giá khởi điểm hấp dẫn trong phân khúc, đa dạng phiên bản, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của gia đình. Grand i10 mang phong cách trẻ trung. Elantra và Accent ghi điểm nhờ thiết kế phong cách hiện đại, nhiều công nghệ.

Hyundai Custin thuộc phân khúc MPV cỡ trung, tạo điểm nhấn nhờ đa dạng tiện nghi cho gia đình. Ảnh: HTV

Trong quý I/2025, HTV đạt tổng doanh số bán 11.474 xe, giữ vị trí top 3 thương hiệu bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Theo hãng, các mẫu xe như Tucson, Accent và Santa Fe nhận được sự đón nhận tích cực từ khách hàng.

Quang Anh