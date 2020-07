Hyundai Sonata 2021 thêm loạt tính năng

MỹMẫu sedan cỡ D phiên bản SEL Plus và Limited sử dụng bộ vành lớn nhất, tăng lượng trang bị cũng như tùy chọn.

Hãng xe Hàn dường như muốn tăng nhận diện cho Sonata, dù thiết kế tổng thể đã thay đổi với phong cách hầm hố hơn so với thế hệ cũ. Bộ vành cỡ lớn được Hyundai trang bị cho các phiên bản cao cấp là SEL Plus và Limited. Vành mới lắp lốp Pirelli P Zero bốn mùa, kích thước 245/40.

Sonata 2021 bản cao cấp dùng bộ vành lớn hơn bản tiêu chuẩn. Ảnh: Hyundai

Đặc điểm tiêu chuẩn khác được thêm vào là tính năng Safe Exit Warning (SEW) có trên bản SEL, SEL Plus và Limited. Sử dụng các radar cảnh báo điểm mù của Hyundai, SEW cảnh báo tài xế và người trên xe khi có xe khác chạy tới từ phía sau, đặc biệt khi đang đỗ xe song song. Việc cảnh báo được thực hiện qua cả âm thanh và tín hiện đèn trên bảng điều khiển.

Hyundai cũng được cho là "âm thầm" thêm tính năng chỉnh chiều cao ghế hành khách trên bản Limited sau phản hồi của khách hàng đầu tiên mua Sonata thế hệ cũ.

Đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng 10,25 inch. Ảnh: Hyundai

Những điểm mới trên đây bổ sung cho một loạt công nghệ đã có trên Sonata. Hyundai gọi đó là "Beautiful Smart", gồm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí HD 10,25 inch tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Những tùy chọn như sạc không dây Qi, màn hình HUD, và chìa khóa kỹ thuật số của Hyundai cho phép sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh như một chìa khóa xe.

Hyundai Sonata 2021 sẽ bán tại Mỹ từ tháng 8, mức giá chưa công bố. Dự kiến mẫu sedan cỡ D bản thấp cấp từ 27.000 USD và hơn 34.000 USD cho bản cao nhất.

Mỹ Anh (Theo Motor1)