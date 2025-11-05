Hyundai Santa Fe ưu đãi 180 triệu đồng, bảo hành 8 năm

Hyundai Thành Công (HTV) tung loạt ưu đãi cho các dòng xe, gồm mức giảm tiền mặt và tăng quyền lợi bảo hành lên 8 năm, áp dụng trong tháng 11.

Tháng 11 ghi nhận mức ưu đãi cao nhất trong năm cho Hyundai Santa Fe, khi người dùng được giảm đến 180 triệu đồng, chính sách bảo hành nâng đến 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Ngoài Santa Fe, nhiều dòng xe Hyundai cũng nhận ưu đãi tại hệ thống đại lý toàn quốc trong tháng 11.

Hyundai Santa Fe có mức giảm 180 triệu đồng, kèm chính sách bảo hành 8 năm trong tháng 11. Ảnh: HTV

Palisade tiếp tục là dòng xe có mức giảm cao nhất 200 triệu, theo sau là Stargazer giảm 86 triệu đồng. Hyundai Accent, Tucson, Creta nhận mức giảm lần lượt 64 triệu, 58 triệu và 49 triệu đồng. Trong đó, tất cả các phiên bản của Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10 nhận chế độ bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km tuỳ điều kiện nào đến trước.

Theo hãng, giá trị khuyến mãi này là mức giảm từ HTV và hệ thống đại lý, kèm thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch Kim.

Hyundai Accent giảm 64 triệu đồng, chế độ bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km tuỳ điều kiện nào đến trước. Ảnh: HTV

Đại diện HTV cho biết, chương trình ưu đãi được hãng áp dụng nhằm xóa bỏ tâm lý lo lắng của người dùng về chi phí sửa chữa sau thời gian bảo hành tiêu chuẩn. "Với hạn bảo hành gần gấp đôi mặt bằng chung, đây là cam kết của hãng về chất lượng sản phẩm, độ tin cậy của các dòng xe Hyundai", đại diện HTV nói. "Chương trình mang đến sự an tâm dành cho người dùng, không cần bận tâm các sự cố kỹ thuật trong 8 năm đầu. Các ưu đãi về giá bán cũng giúp người dùng dễ tiếp cận các dòng xe Hyundai".

Quang Anh