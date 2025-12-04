Hyundai Santa Fe Hybrid ra mắt khách Việt, giá 1,369 tỷ đồng

Mẫu xe gầm cao cỡ D bổ sung thêm lựa chọn hệ truyền động hybrid, trang bị nhiều tính năng và công nghệ an toàn.

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai giới thiệu Santa Fe Hybrid cho thị trường Việt Nam ngày 3/12. Santa Fe Hybrid là phiên bản mới, bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng Việt, bên cạnh những bản Exclusive, Prestige, Calligraphy 2.5, Calligraphy 2.5 Turbo.

Bản Hybrid giá 1,369 tỷ đồng, đây cũng là bản có mức giá cao nhất so với các bản động cơ đốt trong của dòng Santa Fe, giá 1,069-1,365 tỷ đồng.

Hyuyndai trang bị cho Santa Fe Hybrid động cơ xăng SmartStream 1.6 Turbo công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, kết hợp với môtơ điện công suất 60 mã lực, kèm khối pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh. Kết hợp lại cho tổng công suất 235 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, ứng dụng công nghệ ASC (Active Shift Control) độc quyền.

Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu của Santa Fe Hybrid là 6,37 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Ngoại hình bản Hybrid không đổi so với những bản động cơ đốt trong khác của Santa Fe, điểm nhận diện nằm ở đuôi xe với logo "hybrid". Xe lắp bộ vành 255/45 R20 giống bản Prestige. Thiết kế nội thất với những trang bị tiêu chuẩn như hai màn hình liền khối 12,3 inch.

Mẫu xe của Hyundai trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái ADAS. Hàng dài các tính năng trên xe như cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo và hỗ trợ tránh điểm mù hay khi lùi, ra khỏi xe...

Minh Vũ