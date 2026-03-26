Hyundai Palisade thế hệ mới sắp bán ở Việt Nam

Đại lý bắt đầu nhận cọc cho Palisade 2026 từ tuần cuối tháng 3, dự kiến xe ra mắt khoảng quý III tới.

Palisade sẽ là mẫu xe mới tiếp theo được Hyundai Thành Công phân phối trong thời gian tới sau Stargazer bản nâng cấp giữa chu kỳ vừa ra mắt hôm 24/3. Các đại lý Hyundai cho biết, xe tiếp tục lắp ráp tại Việt Nam như bản tiền nhiệm.

Palisade 2026 là thế hệ thứ hai của dòng SUV lớn và cao cấp nhất của thương hiệu Hàn. Hiện chưa rõ các trang bị cụ thể trên bản mới sắp bán ở Việt Nam.

Về thiết kế, Hyundai Palisade mới trở nên vuông vức, tối giản hơn trước. Phía trước là 5 đèn LED xếp chồng mỗi bên, ôm trọn lưới tản nhiệt. Đèn hậu cũng tuân theo triết lý thiết kế này.

Chiếc SUV cỡ lớn của Hyundai tăng 63,5 mm chiều dài, tăng 68,5 chiều dài cơ sở, tạo thêm không gian rộng rãi cho cabin. Trong khi đó, các đường cong biến mất ở ngoại thất lại xuất hiện ở nội thất.

Khu vực táp-lô, ốp cửa và bảng điều khiển trung tâm của Palisade mới đều bo tròn. Giống như nhiều sản phẩm khác của Hyundai, xe trang bị màn hình kép 12,3 inch gồm hệ thống thông tin giải trí và cụm đồng hồ, với Android Auto/Apple CarPlay kết nối không dây tiêu chuẩn.

Tại Mỹ, thị trường quan trọng nhất của Palisade, khách hàng có thể thêm "ghế thư giãn" vào hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai. Tính năng độc đáo hỗ trợ cho phần đùi trên và có thể ngả ra hơn so với ghế thông thường. Thiết lập 8 ghế là tiêu chuẩn, nhưng hàng ghế thứ hai có thể bố trí ghế cơ trưởng. Hàng ghế thứ ba có gập điện và sưởi. Cả ba hàng ghế đều có giá để cốc và cổng nguồn USB-C 100 W.

Một trong những nâng cấp quan trọng nhất cho Palisade mới là việc bổ sung hệ truyền động hybrid. Hệ thống kết hợp động cơ 4 xi-lanh 2,5 lít tăng áp với hai môtơ điện, tạo ra công suất kết hợp 329 mã lực và mô-men xoắn 459 Nm. Công suất được truyền qua hộp số tự động 6 cấp.

Bên cạnh đó là bản động cơ V6 hút khí tự nhiên 3,5 lít kết hợp với hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn từ thế hệ trước. Động cơ sản sinh công suất 287 mã lực và mô-men xoắn 352 Nm. Hệ dẫn động một cầu hoặc 4 bánh, với sức kéo tới 2.267 kg. Trong khi đó, mẫu hybrid có khả năng kéo tối đa là 1.814 kg.

Những ai thích những hành trình thử thách với cả gia đình có thể chọn bản XRT Pro mới. Tên phiên bản mới và nhắm cụ thể đến khách hàng Mỹ, với thêm 25 mm khoảng sáng gầm xe, cải thiện góc tới (20,5 độ), góc thoát (22,4 độ) và góc vượt đỉnh dốc (18,3 độ), cùng một loạt tinh chỉnh về phần cứng và phần mềm.

XRT Pro bao gồm lốp địa hình, vi sai chống trượt điện tử phía sau, móc kéo và dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Về công nghệ, XRT Pro nổi bật với các chế độ địa hình bùn, cát và tuyết, hệ thống giám sát camera quan sát xung quanh, màn hình hiển thị độ nghiêng, la bàn và độ cao theo thời gian thực và kiểm soát phanh khi xuống dốc.

Xe cũng trang bị nhiều tính năng tiện nghi như cửa sổ trời chỉnh điện, đèn chiếu sáng nội thất, hệ thống âm thanh Bose 14 loa và ghế bọc da giả.

Tại Việt Nam, Hyundai Palisade thế hệ hiện hành bán ra 4 phiên bản với tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ, giá 1,469-1,589 tỷ đồng. Xe cạnh tranh ở phân khúc CUV cỡ E với các mẫu như Volkswagen Teramont (từ 2,138 tỷ đồng), VinFast VF 9 (1,499-1,699 tỷ đồng).

