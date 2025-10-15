Hyundai Mighty N500 series ra mắt, thùng hàng cao 1,9m

Hyundai Thành Công thương mại (HTCV) giới thiệu ba mẫu xe tải trọng 1,9 – 2,7 tấn, thùng hàng cao 1,9 m, thiết kế linh hoạt theo mục đích sử dụng.

Ba mẫu xe tải nhẹ ra mắt lần này thuộc dòng Mighty N500 series gồm: N500A, N500LA và N550LA, tải trọng từ 1,9 đến 2,7 tấn và thùng hàng cao 1,9 m, dài 4,5 m. Các dòng xe này có thiết kế thùng linh hoạt, có thể tùy biến theo nhu cầu sử dụng của từng người dùng cá nhân, doanh nghiệp vận tải.

Ba mẫu xe tải nhẹ thuộc dòng Mighty N500 series. Ảnh: HTCV

Bộ ba Mighty N500 series mới được nâng cấp từ các phiên bản tải nhẹ trước đó, hướng đến cung cấp giải pháp vận tải phù hợp đô thị Việt Nam. Tùy loại hàng hóa, dòng tải này có thể lắp đặt mui bạt, thùng lửng, thùng kín, composite hoặc thùng đông lạnh, cho các ngành hàng như nông sản, gia cầm, thực phẩm, điện máy, tiêu dùng nhanh... Kích thước thùng dài đến 4,5 m có thể chở hàng cồng kềnh với khối lượng lớn.

Với thùng hàng cao 1,9 m, chủ xe có thể chở nhiều loại hàng cồng kềnh (dạng đứng) mà các dòng xe thùng thấp không chứa được. Theo hãng, việc nâng lên 1,9 m cho thấy sự khác biệt của xe tải Hyundai trong phân khúc, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Thùng hàng có kích thước dài 4,5 m. Ảnh: HTCV

Dòng Mighty N500 series trang bị động cơ D4CB thế hệ mới đạt chuẩn Euro 5, nguyên lý tuần hoàn khí xả EGR không cần dung dịch Ure. Công suất tối đa 134 mã lực tại 3.800 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại 294 Nm tại 1.250 vòng/phút. Ba phiên bản trang bị sẵn lốp 7.00R16. Nhíp sau bố trí ngoài khung.

Nội thất Mighty N500 series tối ưu không gian cho tài xế trên những hành trình dài. Công tắc bảng điều khiển bố trí dễ tiếp cận, thao tác nhanh. Vô-lăng trợ lực điện có thể chỉnh độ nghiêng. Xe cũng bổ sung 2 đèn sương mù trên nóc cabin.

Nội thất Mighty N500 series. Ảnh: HTCV

Trong tháng 10, HTCV tổ chức các sự kiện ra mắt, trải nghiệm thực tế dòng Mighty N500 series tại hệ thống đại lý toàn quốc, kèm các ưu đãi, quà tặng cho người mua xe tại sự kiện. Từ nay đến 15/12, với mỗi xe Mighty N500 series được bàn giao, hãng và hệ thống đại lý sẽ trích 3 triệu đồng vào quỹ "Hyundai – Ươm mầm xanh", hỗ trợ con em tài xế có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Hoạt động này nằm trong chương trình học bổng, tiếp nối chuỗi hoạt động "Hyundai Share & Care" triển khai từ 2024.

Quang Anh