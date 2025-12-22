Hyundai mang dàn xe 'hot' đến triển lãm ôtô lớn nhất Việt Nam

Hà NộiSanta Fe hybrid, Creta, Tucson, Elantra N Line... sẽ xuất hiện tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 (26-28/12).

Hyundai thuộc số các thương hiệu có diện tích gian trưng bày lớn và lượng sản phẩm nhiều nhất tại Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) do báo VnExpress tổ chức. Sự kiện mở cửa tự do, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12, ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh.

Nhiều sản phẩm của Hyundai hứa hẹn hâm nóng kỳ triển lãm quy mô nhất tại Việt Nam 2025. Trong đó, tâm điểm là phiên bản hybrid của Santa Fe, mẫu CUV cỡ D thuộc hàng bán chạy nhất phân khúc những năm gần đây.

Hyundai Santa Fe bản Hybrid trong hành trình đánh giá xe của giám khảo Car Awards 2025. Ảnh: Lương Dũng

Bên cạnh Santa Fe hybrid, Hyundai còn mang đến dàn sản phẩm "hot" của hãng như Tucson, Creta và đặt biệt là phiên bản hiệu suất cao N Line của Elantra. Bộ đôi xe gầm cao Creta, Tucson lần lượt cỡ B và C hiện đóng góp doanh số lớn nhất cho hãng xe Hàn Quốc.

Với riêng Hyundai Elantra N Line, khách thưởng lãm sẽ có dịp chứng kiến những màn biểu diễn mãn nhãn ở khu vực Motorsport vốn quy tụ nhiều mẫu xe thể thao đình đám. Giống như các thương hiệu có mặt tại VnMS 2025, Hyundai cũng sẵn các dòng xe để khách lái thử, tham khảo trước khi đưa ra lựa chọn.

Đại diện Hyundai cho biết, hãng dành nhiều phần quà có giá trị cho khách tham dự thông qua các minigame, check-in gian hàng... Chương trình khuyến mãi riêng dành cho các mẫu xe Hyundai tháng 12 cũng sẵn sàng chờ đón khách tại triển lãm.

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

Phạm Trung