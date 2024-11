Hyundai lại dùng nút bấm sau khi đặt cược vào cảm ứng

MỹHãng xe Hàn tổ chức cuộc gặp với báo chí tại trung tâm thiết kế ở California để giải thích lý do quay lại dùng nút bấm.

Ngày 5/11, tại trung tâm thiết kế của Hyundai ở miền nam California, giới báo chí tham dự một sự kiện đặc biệt. Tại đây, Hyundai Design North America (HDNA) trưng bày mô hình Tucson XRT và Santa Cruz tại sảnh chính. Tuy nhiên, thiết kế tương lai vẫn được giữ kín. Đây cũng là nơi ra đời các mẫu Santa Fe thế hệ đầu tiên và Sonata thế hệ thứ 6.

Ở Hyundai, một trong những cân nhắc lớn nhất gần đây là việc sử dụng nút bấm. Hãng xe Hàn từng theo xu hướng của Tesla, triển khai màn hình cảm ứng trên nhiều mẫu xe trong thập kỷ qua, thậm chí thử nghiệm vô-lăng cảm ứng vào năm 2019. Tuy nhiên, đầu 2023, hãng tuyên bố sẽ tiếp tục giữ nút bấm và núm xoay vật lý trong tương lai gần, như thể hiện trên mẫu xe điện Ioniq 5 mới nhất.

Hyundai Ioniq 5 2024 với sự kết hợp của loạt nút bấm và màn hình cảm ứng. Ảnh: Hyundai

Theo HDNA, quyết định này không chỉ vì lý do an toàn hay lợi nhuận mà phần lớn do khách hàng Mỹ thấy phiền hà với màn hình cảm ứng. Ha Hak-soo, Phó Chủ tịch HDNA, cho biết: "Khi chúng tôi thêm màn hình giải trí tích hợp vào xe, chúng tôi cũng thử sử dụng điều khiển bằng cảm ứng và mọi người không thích điều đó".

Ha cũng cho biết, ban đầu hãng bị cuốn hút bởi hệ thống đa phương tiện mà Tesla tiên phong. Tuy nhiên, Hyundai quyết định không theo đuổi xu hướng này vì những bất tiện mà giao diện màn hình cảm ứng mang lại. Theo ông, các chức năng điều khiển đơn giản trở nên phức tạp hơn với màn hình cảm ứng.

Các nhà phê bình đã chỉ ra rằng việc thay đổi nhiệt độ trên màn hình thông tin giải trí thường mất nhiều thao tác và thời gian hơn so với vặn nút vật lý. Trong các thử nghiệm với nhóm khách hàng, Hyundai nhận thấy người dùng cảm thấy căng thẳng và bực bội khi không thể điều khiển nhanh chóng các chức năng cần thiết.

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi khi công nghệ tự lái và hỗ trợ tài xế phát triển. Kevin Kang, trưởng nhóm thiết kế nội thất HDNA, chia sẻ rằng hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng của hãng hoàn toàn thay đổi cách lái xe trên cao tốc, giúp tài xế thư giãn hơn. Trong tương lai, thiết kế nội thất sẽ cần cung cấp sự thoải mái tối ưu khi tài xế ít phải tập trung vào đường đi hơn.

Không chỉ có nút bấm được điều chỉnh theo sở thích của người Mỹ mà thiết kế ngoại thất cũng chịu ảnh hưởng. Ryu Seung-wook, nhà nghiên cứu cấp cao của HDNA, nói rằng, ở Mỹ, một quốc gia rộng lớn, ôtô thường được nhìn thấy từ xa nên người tiêu dùng chú ý đến đường nét tổng thể của xe. Trong khi đó, ở châu Âu hay Hàn Quốc, ôtô còn đóng vai trò như một vật thể trong thành phố và được phản chiếu từ các tòa nhà. Do đó, người tiêu dùng thường chú ý đến các chi tiết gần hơn.

Mỹ Anh (theo Korea JoongAng Daily)