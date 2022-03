Hyundai Ioniq 5 sắp ra mắt Đông Nam Á

MalaysiaMẫu xe điện của Hàn Quốc mở đặt hàng, ra mắt trong tháng 3, hai tùy chọn gói pin 58 kWh và 72,6 kWh.

Liên doanh Hyundai-Sime Darby Motors (HSDM) mở đặt trước chiếc EV của hãng xe Hàn Quốc với khoản phí gần 250 USD, đây là mẫu xe điện thứ hai của Hyundai bán ra tại Malaysia, sau Kona Electric ra mắt hồi tháng 11/2021.

Xe điện Ioniq 5 sắp ra mắt thị trường Malaysia. Ảnh: Hyundai

"Kona Electric giới thiệu vào cuối năm ngoái thành công ngoài mong đợi với lô xe đầu tiên được bán hết. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu của Ioniq 5 vượt xa Kona Electric", đại diện HSDM cho biết. "Hyundai đặt kỳ vọng dẫn đầu phân khúc xe điện tại Malaysia, trong ba năm tới hãng xe Hàn Quốc sẽ giới thiệu thêm nhiều mẫu xe điện khác".

Không giống như chiếc crossover cỡ B bắt đầu với động cơ đốt trong, Ioniq 5 là ôtô thuần điện, phát triển dựa trên nền tảng E-GMP (Electric-Global Modular Platform) của Hyundai. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên dưới thương hiệu con Ioniq mới, trong tương lai, sẽ có thêm một sedan và SUV khác.

Ioniq 5 bán ra tại Malaysia với hai lựa chọn gói pin, gồm 58 kWh và 72,6 kWh. Gói pin 58 kWh đi kèm động cơ điện 170 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, dẫn động cầu sau.

Bản pin 72,6 kWh kết hợp với 2 động cơ điện công suất 305 mã lực, mô-men xoắn 605 Nm, dẫn động hai cầu AWD. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây, tốc độ tối đa 185 km. Phạm vi hoạt động 430 km. Xe hỗ trợ sạc 400V và 800V. Với bộ sạc nhanh DC 350 kW, thời gian sạc từ 10-80% chỉ trong 18 phút, thậm chí chỉ cần 5 phút cắm sạc xe có thể di chuyển 100 km.

Ioniq 5 dài 4.635 mm và rộng 1.890 mm, dài hơn 430 mm và rộng hơn 90 mm so với Kona Electric. Chiều dài cơ sở 3.000 mm dài hơn 400 mm so với Kona, dài hơn 175 mm so với Toyota Camry và dài hơn 61 mm sơ với Mercedes E-class.

Theo kế hoạch, Hyundai Ioniq 5 ra mắt thị trường Malaysia trong tháng 3, giá bán công bố gần thời điểm.

Minh Vũ