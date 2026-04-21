Hyundai Ioniq 3 - hatchback điện cỡ nhỏ ra mắt

Mẫu xe điện nhỏ gọn trang bị hai cấu hình môtơ và pin, phạm vi hoạt động 342-495 km, bán ra cuối 2026.

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai giới thiệu Ioniq 3 đầu tiên cho thị trường châu Âu, đánh dấu bước đột phá vào phân khúc hatchback cỡ nhỏ chạy điện. Ioniq 3 định vị là em út trong gia đình Ioniq, nằm dưới Ioniq 5, Ioniq 6 và Ioniq 9. Tuy nhiên, với chiều dài 4,155 mm, Ioniq 3 không phải là mẫu xe điện nhỏ nhất của Hyundai - danh hiệu đó thuộc về Inster.

Ioniq 3 sẽ cạnh tranh với nhiều đối thủ mới, như Renault 5 E-Tech, BYD Dolphin, MG3 EV, và Volkswagen ID. Polo sắp ra mắt. Ngoài ra còn có Kia EV2, chia sẻ nền tảng cùng Ioniq 3.

Mẫu hatchback điện mới có chiều dài cơ sở 2.680 mm, tương đương Elantra. Trong dải sản phẩm của Hyundai, Ioniq 3 nằm trên Inster và dưới Kona Electric, đóng vai trò như bản thu nhỏ của Ioniq 5.

Hãng xe Hàn Quốc miêu tả Ioniq 3 là một chiếc hatchback khí động học. Phần đầu xe thấp, kính chắn gió vuốt ngược và đường viền cửa sổ thuôn dài. Vòm bánh xe phối màu tương phản. Xe có hệ số cản gió 0,263. Cản trước, sau kiểu dáng hầm hố.

Xe sử dụng nền tảng điện E-GMP 400 V của Hyundai. Ioniq 3 trang bị môtơ điện ở cầu trước công suất 147 mã lực ở bản tiêu chuẩn, kèm pin 42,2 kWh với phạm vi hoạt động 342 km. Bản phạm vi hoạt động xa hơn lắp pin 61 kWh với 495 km và có công suất thấp hơn so với tiêu chuẩn ở mức 135 mã lực. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h chậm hơn, 9 giây so với 9,6 giây của bản tiêu chuẩn. Cả hai đều có mô-men xoắn 250 Nm và giới hạn tốc độ tối đa 220 km/h.

Ioniq 3 là mẫu xe đầu tiên ở châu Âu trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect của Hyundai. Hệ thống này chạy hệ điều hành Android Automotive và có màn hình 12,9 inch hoặc 14,6 inch, tùy phiên bản bao gồm cả N Line. Bên dưới màn hình giải trí là hàng nút bấm với các công tắc cho sưởi ghế, điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ gió, chế độ HVAC và núm xoay điều chỉnh âm lượng. Hệ thống âm thanh Bose và đèn chiếu sáng nội thất.

Theo kế hoạch, Hyundai Ioniq 3 ra mắt vào cuối năm 2026, sản xuất tại nhà máy của hãng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Vũ