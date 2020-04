Hyundai i10 thêm bản nhiên liệu sinh học

Ấn ĐộMẫu hatchback cỡ A bổ sung tùy chọn động cơ nhiên liệu sinh học CNG, giá từ 8.600-9.300 USD.

i10 bán ra thị trường Ấn Độ có tên gọi là Grand i10 Nios. Hãng xe Hàn Quốc bổ sung thêm tùy chọn phiên bản nhiên liệu sinh học (xăng + CNG) của động cơ bốn xi-lanh hút khí tự nhiên Kappa 1,2 lít. Động cơ mới sản sinh công suất 69 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 95 Nm tại 4.000 vòng/phút. Bản CNG trang bị duy nhất số sàn 5 cấp.

CNG (Compressed Natural Gas) là khí thiên nhiên nén, thành phần chủ yếu là metane (CH4) được lấy từ các mỏ khí thiên nhiên, qua xử lý và nén ở áp suất cao (250 atm) để tồn trữ. Do không có benzene và hydrocarbon thơm kèm theo, nên khi đốt, hai loại nhiên liệu này không giải phóng nhiều khí độc như NO, CO... và hầu như không phát sinh bụi.

Hyundai bổ sung bản động cơ sử dụng nhiên liệu sinh học CNG cho Grand i10 Nios. Ảnh: Hyundai.

i10 bản nhiên liệu sinh học lắp bình chứa CNG dung tích 60 lít, trong khi dung tích bình xăng là 37 lít và có sẵn với hai gói trang bị Magna và Sport. Bản i10 CNG Magna trang trí với bọc vô-lăng, gương chỉnh điện, hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth, cổng USB hỗ trợ ứng dụng iblue, nút chỉnh âm thanh trên vô-lăng, cửa kính chỉnh điện cả bốn và chỉnh độ cao ghế lái.

Bản CNG Sport lắp vành đúc 14 inch, thêm ăng-ten vây cá, bảng đồng hồ tích hợp màn hình MID 5 inch, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều khiển giọng nói, điều hòa tự động.

Tính năng an toàn trên i10 CNG với gương hậu bên trong chống chói, cảm biến lùi, hai túi khí, phanh ABS/EBD, cảnh báo tốc độ, cửa tự động khóa, cảm biến mở khóa cửa tự động. Bản Sport thêm camera lùi, đèn sương mù trước/sau.

Hyundai Grand i10 Nios CNG bản Magna giá 8.600 USD và bản Sport giá 9.300 USD. Bên cạnh bản CNG, i10 bán ra tại thị trường Ấn Độ với 7 tùy chọn động cơ xăng, bản thấp nhất Era giá 7.000 USD, cao nhất Asta giá 10.000 USD. Với dòng động cơ diesel gồm 3 phiên bản, bản Magna MT giá 9.400 USD, bản Asta giá 11.200 USD.

Đối thủ chính của i10 tại Ấn Độ là Maruti Suzuki Swift giá từ 7.200 USD và Ford Figo giá từ 7.300 USD.

Không gian nội thất của Grand i10 Nios. Ảnh: Hyundai.

Minh Vũ