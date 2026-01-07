Hyundai Creta và Tucson nhận ưu đãi cao nhất 58 triệu đồng

Hai mẫu xe bán chạy top đầu được Hyundai Thành Công ưu đãi đến 58 triệu đồng, nhiều mẫu xe khác nhận ưu đãi lớn trước Tết Nguyên đán.

Tháng đầu năm 2026, Hyundai Thành Công tung loạt ưu đãi dành cho các mẫu xe đang kinh doanh, bao gồm hai dòng xe bán chạy nhất của hãng. Cụ thể, Hyundai Creta nhận ưu đãi 50 triệu đồng và Tucson 58 triệu đồng, giá trị bao gồm giảm giá từ hãng và đại lý, quyền lợi thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Mẫu MPV 7 chỗ Stargazer nhận ưu đãi 96 triệu đồng trong tháng 1. Ảnh: HTV

Mức ưu đãi cao nhất dịp này là Santa Fe và Palisade, lần lượt 220 triệu và 200 triệu đồng. Hai mẫu Stargazer và Accent ưu đãi lần lượt 96 triệu và 64 triệu đồng. Toàn bộ các phiên bản Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10 được hãng áp dụng chính sách bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

"Việc nâng bảo hành đến 8 năm là cam kết của Hyundai Thành Công về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm với khách hàng, nhằm mang đến sự an tâm trong suốt 8 năm đầu sử dụng xe", đại diện hãng nói.

Creta – crossover cỡ B bán chạy của Hyundai

Ở phiên bản mới nhất, Creta được Hyundai làm mới toàn diện, hướng đến nhóm người dùng đô thị ưa sự trẻ trung và khả năng vận hành linh hoạt.

Mẫu crossover cỡ B áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness (thể thao gợi cảm), phần đầu xe tạo điểm nhấn với lưới tản nhiệt mạ chrome tối màu, đèn chiếu sáng LED và đèn LED định vị ban ngày có đồ họa kiểu mới (Seamlessly). Nét cá tính còn thể hiện ở dải đèn hậu LED nối liền, đèn báo rẽ LED chạy dạng tia ở cả phía trước và sau.

Bộ đôi Hyundai Creta phiên bản mới. Ảnh: HTV

Điểm độc đáo của Creta trong phân khúc là tùy chọn phiên bản thể thao N Line mang nhiều cá tính riêng ở cả ngoại thất và nội thất. Trên phiên bản này, xe dùng bộ vành hợp kim 18 inch thiết kế mới, cản trước và sau sơn đỏ, thêm trang bị cánh lướt gió. Kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.330 x 1.790 x 1.660 (mm). Khoảng sáng gầm 200 mm.

Tương tự ngoại thất, nội thất Creta mới được Hyundai thiết kế gần như mới toàn bộ. Cụm màn hình kép kích thước 10,25 inch gồm màn trung tâm và giải trí nối liền, tương tự các dòng xe cao cấp hơn như Tucson hay Santa Fe. Bản Cao cấp và N Line trang bị dàn âm thanh 8 loa Bose, kết nối không dây Apple CarPlay, Android Auto, sạc không dây, cổng Type A-C, camera 360 độ, phanh tay điện tử Auto Hold...

Nội thất Creta phiên bản N Line. Ảnh: HTV

Ở bản N Line, xe có ghế bọc da thiết kế thể thao, làm mát hàng ghế trước, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, lẫy chuyển số sau vô-lăng và các đường viền màu đỏ cá tính. Gói công nghệ hỗ trợ Hyundai SmartSense mang đến hàng loạt tính năng như: điều khiển hành trình thích ứng, tự động giữ khoảng cách, tự động dừng và di chuyển với phương tiện phía trước, đèn chiếu sáng tự động AHB, cảnh báo mở cửa an toàn SEW, cảnh báo tài xế tập trung DAW, cảnh báo bỏ quên người ngồi sau ROA, cảnh báo vượt tốc độ MSLA, cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước FCA, giám sát điểm mù BVM, tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, LKA, cảnh báo va chạm khi lùi RCCA.

Hyundai Creta dùng động cơ xăng SmartStream 1.5, công suất 115 mã lực và sức kéo 144 Nm. Hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp biến thiên thông minh iVT. Các chế độ vận hành điều chỉnh thông qua núm xoay: Eco, Normal, Sport và Smart. Ba chế độ địa hình gồm: Snow, Sand và Mud.

Hyundai Creta lắp ráp trong nước, bán ra 4 phiên bản Tiêu chuẩn (599 triệu), Đặc biệt (659 triệu), Cao cấp (705 triệu) và Creta N Line giá 715 triệu đồng.

Quang Anh