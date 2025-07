Mẫu crossover cỡ B được Hyundai làm mới từ trong ra ngoài,

mang xu hướng thiết kế hiện đại của hãng Hàn Quốc,

kỳ vọng chinh phục khách đô thị.

Trên Creta N Line, bộ vành hợp kim 18 inch thiết kế mới, điểm nhấn trung tâm logo N Line. Cản trước và sau sơn đỏ, thêm trang bị cánh lướt gió. Ngoài ra, Creta giữ nguyên thông số so với phiên bản trước. Kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.330 x 1.790 x 1.660 (mm). Khoảng sáng gầm 200 mm. Xe có các tuỳ chọn màu sắc đa dạng như: trắng, đỏ, đen, bạc, xám kim loại và xanh dương.

Ở bản Cao cấp và N Line, Creta trang bị dàn âm thanh 8 loa Bose, đi kèm amply rời và sub điện ở sau cốp. Xe tích hợp đa dạng tính năng kết nối không dây Apple CarPlay, Android Auto, sạc không dây, cổng Type A-C… Camera 360 độ, phanh tay điện tử Auto Hold và điều hoà tự động một vùng.

Hyundai có truyền thống ít tằn tiện trang bị, đặc biệt công nghệ an toàn và các tính năng hỗ trợ người lái. Ngay ở phân khúc cỡ B như Creta, hãng Hàn Quốc thể hiện sự lấn lướt so với các đối thủ với hàng dài trang bị an toàn và gói công nghệ Hyundai SmartSense.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, ba phiên bản còn lại của Creta đều có 6 túi khí, kèm các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, BA, ESC, TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và cảnh báo áp suất lốp TPMS. Với gói SmartSense, Creta 2025 sở hữu tính năng điều khiển hành trình thích ứng – tự động giữ khoảng cách, tự động dừng và di chuyển với phương tiện phía trước, đèn chiếu sáng tự động AHB, cảnh báo mở cửa an toàn SEW, cảnh báo tài xế tập trung DAW.

Các công nghệ khác của gói này gồm: cảnh báo bỏ quên người ngồi sau ROA, cảnh báo vượt tốc độ MSLA, cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước FCA, giám sát điểm mù BVM, tránh va chạm điểm mù BCA, hỗ trợ giữ làn đường LFA, LKA hay cảnh báo va chạm khi lùi RCCA.