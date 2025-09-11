Hyundai Concept Three - hatchback điện kiểu mới

Mẫu xe điện bản concept được Hyundai giới thiệu ở triển lãm ôtô Munich có thể sẽ mang tên Ioniq 3 khi ra mắt trong 2026.

Mẫu xe điện nhỏ gọn này sẽ cạnh tranh với Volkswagen ID. Golf sắp ra mắt, với chiều dài 4.288 mm và những thông số khác tương đương. Tuy nhiên, Golf sẽ không có vẻ ngoài năng động như Concept Three, dựa trên hình dáng coupe, đường mái dốc và phần đầu xe thấp như xe thể thao.

Hyundai gọi Three là Aero Hatch, cho biết sự kết hợp giữa nóc xe thể thao, sức hút thị giác từ những đường nét giao nhau được tạo nên bởi ngôn ngữ thiết kế "Nghệ thuật Thép" và cửa kính sau thẳng đứng kết hợp hiệu suất và tính thực dụng.

Các phiên bản xe điện sản xuất thương mại thông thường sẽ không trông hầm hố hay có cửa sau dạng cánh chim, Simon Loasby, giám đốc Trung tâm thiết kế Hyundai, chia sẻ với Autocar, nhưng có thể thấy các chi tiết như bộ khuếch tán, cánh gió sau trong suốt và các vòm chắn bùn cỡ lớn có thể được chuyển thể thành phiên bản hiệu suất N trong tương lai.

Hơn hầu hết các nhà sản xuất ôtô khác, Hyundai đã áp dụng công nghệ chiếu sáng để tạo nên bản sắc riêng, và Concept Three cũng không phải là ngoại lệ. Hệ thống chiếu sáng Parametric Pixel được sử dụng ở cả hai đầu xe, nhưng các điểm ảnh được tinh chỉnh hơn, với hiệu ứng chuyển màu giúp điểm ảnh phía trên sáng hơn.

Concept Three tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các chủ đề thiết kế truyền thống của Hyundai. Không có màn hình cảm ứng lớn, thay vào đó, người lái mang theo các tiện ích riêng để gắn lên bảng điều khiển và tùy chỉnh trải nghiệm. Ghế dạng ôm thân bọc loại vải bền vững và tay nắm độc đáo trên bảng điều khiển tạo cảm giác như có một hệ thống hút bụi tích hợp. Các bề mặt màu vàng chanh và xám nhẹ, sử dụng các vật liệu bền vững như vải tái chế từ rác thải đại dương và bọt nhôm nhẹ trên toàn bộ cabin.

Hyundai chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết kỹ thuật nào, nhưng theo logic, Ioniq 3 sẽ gần giống với các mẫu xe như EV4 của Kia, tức sẽ sử dụng hệ thống điện 400 V thay vì 800 V, nhưng có tùy chọn cấu hình môtơ đơn và kép. Dự kiến có hai tùy chọn pin và phạm vi hoạt động khoảng 628 km cho các mẫu xe hiệu suất cao nhất.

Mỹ Anh (theo Carscoops)