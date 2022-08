Hyun Bin trở lại với vai đặc vụ Triều Tiên

Tài tử Hyun Bin tái xuất với vai đặc vụ, có cảnh đấu súng trong trailer phim hành động “Confidential Assignment 2”.

Trailer 'Confidential Assignment 2' Trailer phim "Confidential Assignment 2". Video: YouTube CJ ENM Movie

Ngày 1/8, nhà sản xuất tung trailer phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Hyun Bin sau bốn năm kể từ Đàm phán sinh tử (2018). Tài tử có cảnh đấu súng, chạy trên nóc nhà, nhảy khỏi một vụ nổ... Dưới phần bình luận video trên Youtube, đa số khán giả cho rằng tạo hình lần này của anh nam tính, bụi bặm hơn trước.

Nối tiếp nội dung phần một, anh vào vai đặc vụ Triều Tiên Rim Chul Ryung, quay trở lại Hàn Quốc để truy đuổi một tổ chức tội phạm tàn bạo và bí mật. Chul Ryung hợp tác Kang Jin Tae, người tình nguyện làm việc cho Triều Tiên để trở lại đội điều tra sau khi bị chuyển công tác xuống bộ phận tội phạm mạng. Trailer hé lộ cuộc đối đầu giữa Chul Ryung, Kang Jin Tae và tổ chức tội phạm. Nhân vật Min Young (Yoona) xuất hiện trong phân cảnh đang theo dõi tiến độ tác chiến.

Tạo hình của Hyun Bin trong phim mới. Ảnh: CJ

Ở phần một, để hoàn thành vai diễn hành động đầu tiên trong sự nghiệp, Hyun Bin từng nói anh phải thực hiện nhiều động tác khó và tập phát âm sao cho giống người Triều Tiên.

Hyun Bin từng để lại ấn tượng với người xem qua các bộ phim tình cảm lãng mạn, như vai chàng giám đốc giàu có trong My lovely Sam Soon, đạo diễn trong The world that they live in, hay gần đây nhất là đại úy Bắc Hàn Ri Jung Hyuk trong Crash landing on you (2019) đóng cùng Son Ye Jin.

Hyun Bin và Son Ye Jin trong "Crash landing on you" (Hạ cánh nơi anh) - phim thu hút 1,75 tỷ lượt xem online. Ảnh: Netflix

Tài tử sinh năm 1982, được mệnh danh "Hoàng tử xứ Hàn" nhờ khả năng diễn xuất và tạo hình đa dạng. Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2003, đến nay, nam diễn viên vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều trong làng giải trí. Anh kết hôn với Son Ye Jin hồi tháng 3, đang chờ đón con đầu lòng.

Bên cạnh sự trở lại của Hyun Bin, phần hai Confidential Assignment 2 - do Lee Seok Hoon chỉ đạo - có sự tham gia của hai gương mặt mới là Daniel Henney và Jin Sun Kyu. Daniel trong vai thanh tra thuộc FBI đang lần theo dấu vết của tổ chức tội phạm Bắc Hàn. Jin Sun Kyu vào vai thủ lĩnh của tổ chức này. Nhân vật Park Min Young do Yoona đảm nhiệm được khai thác nhiều hơn. Phần một do Kim Sung Hoon đạo diễn là phim điện ảnh Hàn Quốc được xem nhiều nhất nửa đầu năm 2017 với 7,8 triệu lượt khán giả nội địa.

Hà Giang