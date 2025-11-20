Hyun Bin, Son Ye Jin gây sốt ở giải Rồng Xanh

Hàn QuốcVợ chồng diễn viên Hàn Hyun Bin, Son Ye Jin gây sốt với khán giả châu Á khi cùng thắng ảnh đế, ảnh hậu giải Rồng Xanh.

Cặp sao thành tâm điểm Blue Dragon Film Awards diễn ra tối 19/11 khi được vinh danh hai hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (phim Harbin) và Nữ diễn viên chính xuất sắc phim (No Other Choice), lần đầu một đôi vợ chồng cùng lên nhận giải, trong lịch sử 62 năm của Rồng Xanh - một trong giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Hàn.

Hyun Bin thắng ảnh đế Rồng Xanh Vợ và các đồng nghiệp chúc mừng Hyun Bin. Video: KBS

Theo Chosun, khán phòng "nóng lên" vì biểu cảm, cử chỉ mà cặp vợ chồng dành cho nhau. Khi lên sân khấu, Hyun Bin nói: "Vợ tôi, Ye Jin, chỉ cần cô ấy hiện diện là đã đủ cho tôi sức mạnh". Anh cũng nhắn nhủ con trai ba tuổi: "Bố yêu con rất nhiều và biết ơn con rất nhiều". Lúc Hyun Bin phát biểu, Son Ye Jin mỉm cười, dùng tay tạo hình trái tim.

Sau Hyun Bin, Son Ye Jin cũng tận hưởng niềm vui thắng danh hiệu diễn xuất, Hyun Bin quay sang ôm vợ, vỗ lưng cô. Minh tinh nói từ khi kết hôn, làm mẹ, cô thay đổi về cách nhìn nhận cuộc sống. Diễn viên có nhiều động lực để trở thành một người trưởng thành hơn, tốt hơn.

Son Ye Jin thắng giải Rồng Xanh Hyun Bin chúc mừng Son Ye Jin đoạt giải nữ chính, cả hai cùng 43 tuổi. Video: KBS

"Tôi muốn chia sẻ niềm vui với hai người đàn ông mình yêu thương vô cùng, Kim Tae Pyung (tên thật Hyun Bin) và con trai bé bỏng của chúng tôi, Kim Woo Jin", Son Ye Jin nói.

Trước lễ trao giải, MC hỏi Hyun Bin nếu anh và vợ, chỉ một trong hai thắng đề cử, anh muốn ai nhận danh hiệu. Hyun Bin trả lời muốn bản thân đoạt giải. Khi MC hỏi Son Ye Jin câu tương tự, người đẹp cũng nói muốn có danh hiệu, nếu cả hai cùng được xướng tên, cô nghĩ đó là điều không thể tuyệt vời hơn.

Các hình ảnh Hyun Bin - Son Ye Jin sánh đôi gây sốt mạng xã hội ở châu Á, vào chủ đề được tìm kiếm, bình luận nổi bật nhất Weibo. Nhiều khán giả cho biết "hạnh phúc lây" vì sự viên mãn của đôi diễn viên.

Tuy vậy, một bộ phận ý kiến cho rằng ban tổ chức lễ trao giải Rồng Xanh cố tình trao giải cho đôi vợ chồng để tạo chủ đề bàn luận, gây chú ý cho sự kiện, phớt lờ yếu tố diễn xuất. Ngoài danh hiệu ảnh đế, ảnh hậu, họ còn được trao giải Popularity Star, cùng Park Jin Young và Lim Yoona.

Hyun Bin và Son Ye Jin bội thu tại giải Rồng Xanh 2025. Ảnh: Sport Chosun

Hyun Bin và Son Ye Jin công khai yêu nhau năm 2021, kết hôn năm 2022, con trai chào đời cùng năm. Theo Sina, cặp sao được yêu thích hàng đầu châu Á nhờ các tác phẩm gây tiếng vang, đời tư không scandal. Son Ye Jin lưu dấu ấn qua Hương mùa hè, Cổ điển, Tuyết tháng tư, Và em sẽ đến, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Hyun Bin bằng tuổi vợ, nổi tiếng qua Tôi là Kim Sam Soon, Thế giới họ đang sống, Khu vườn bí mật. Họ từng gây sốt khi đóng tình nhân ở phim Hạ cánh nơi anh (2019).

Như Anh (theo Chosun)