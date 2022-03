Hyun Bin gợi ý phối đồ xuân hè

Tháng 11 năm ngoái, Hyun Bin xác nhận đóng vai chính trong phim điện ảnh hành động gián điệp Harbin do Woo Min Ho - đạo diễn của Inside Men, The Drug King và The Man Standing Next chỉ đạo. Phim khởi quay vào tháng 9, dự kiến ghi hình tại Hàn Quốc, Nga và Trung Quốc.