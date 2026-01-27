Hyun Bin gây sốt với vai nửa chính nửa tà

Hyun Bin được đánh giá cao khi vào vai người đàn ông tham vọng, khó đoán trong phim "Made in Korea", lấy bối cảnh Hàn Quốc thập niên 1970.

Tác phẩm phát hành trên nền tảng Disney+ cuối tháng 12/2025, đánh dấu màn trở lại ở mảng truyền hình của Hyun Bin. Ngay khi lên sóng, tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ thể loại lịch sử, chính trị, đồng thời tạo dấu ấn bởi hình ảnh khác biệt của Hyun Bin trong vai một nhân vật nhiều mâu thuẫn.

Trailer 'Made in Korea' Trailer "Made in Korea", nhân vật của Hyun Bin xuất hiện từ giây thứ tư. Video: Disney+

Made in Korea lấy bối cảnh Hàn Quốc thập niên 1970, giai đoạn xã hội biến động mạnh dưới sự chi phối của quyền lực chính trị và kinh tế ngầm. Nội dung xoay quanh cuộc đấu trí giữa Baek Ki Tae (Hyun Bin) và công tố viên Jang Geon Young (Jung Woo Sung).

Baek Ki Tae là quan chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA), xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, nhưng phía sau là tham vọng kiểm soát quyền lực, thao túng dòng chảy kinh tế - chính trị trong thời kỳ hỗn loạn. Theo Korea Times, nhân vật này được xây dựng như kẻ vận hành quyền lực chính trị bằng mọi cách.

Nhân vật không bộc lộ cảm xúc trực tiếp nhưng luôn tạo cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn. Baek Ki Tae nói ít, quan sát nhiều, mọi quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng và có tính toán, thường để đối phương rơi vào thế bất lợi. Sự điềm tĩnh đến lạnh lùng khiến nhân vật không cần phô trương quyền lực nhưng duy trì sức nặng tâm lý xuyên suốt bộ phim. Theo giới phê bình điện ảnh Hàn, đây là kiểu nhân vật đáng sợ vì không thể đoán trước, dẫn đến ranh giới giữa lý trí, tham vọng và đạo đức trở nên mơ hồ.

Trong các bài phỏng vấn trước khi phim ra mắt, Hyun Bin cho biết Ki Tae là một trong những vai diễn khó và tham vọng nhất trong sự nghiệp. Để nhập vai, tài tử tăng hơn 13 kg, mức thay đổi cân nặng nhiều nhất của anh từ trước đến nay. Theo SBS Star, việc tăng cân nhằm thể hiện uy quyền và cảm giác áp đảo của một nhân vật đứng đầu hệ thống quyền lực.

Tạo hình của Hyun Bin trong phim "Made in Korea". Ảnh: Disney+

Ngay khi ra mắt, tác phẩm nhanh chóng ghi nhận phản hồi tích cực. Sau một ngày phát sóng, bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng Disney+ tại Hàn Quốc, được khán giả đánh giá cao về kịch bản, không khí chính trị căng thẳng và nhất là diễn xuất của Hyun Bin. Theo nhiều bình luận trên các nền tảng trực tuyến, Baek Ki Tae là nhân vật khiến người xem vừa tò mò vừa dè chừng, đóng vai trò giữ nhịp căng thẳng cho toàn bộ câu chuyện.

Hyun Bin, 44 tuổi, tên thật là Kim Tae Pyung, chạm ngõ màn ảnh năm 2003. Anh ghi dấu với loạt phim truyền hình Tôi là Kim Sam Soon, Nữ hoàng tuyết, Thế giới họ đang sống (đóng cặp Song Hye Kyo), Khu vườn bí mật, Hạ cánh nơi anh. Ở mảng điện ảnh, tài tử tham gia nhiều dự án ăn khách như Mối tình đầu của triệu phú, Thu muộn (cùng Thang Duy), Nhiệm vụ tối mật, Cuộc đàm phán sinh tử (cùng Son Ye Jin), Dạ quỷ. Theo SBS Star, sau khi kết hôn với Son Ye Jin năm 2022 và có con, Hyun Bin cho biết gia đình trở thành ưu tiên, ảnh hưởng đến cách anh lựa chọn kịch bản và định hướng sự nghiệp.

Mai Anh (theo SBS Star)