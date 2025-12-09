Hy vọng tìm thấy anh - người sẽ thành 'người thân' của em

Với em, may mắn nhất cuộc đời không phải là trúng số mà là gặp được một người chồng tốt, người sẽ đồng hành với em đến cuối đời.

Qua bài viết này, hy vọng em sẽ may mắn tìm được anh.

Em 32 tuổi, quê ở miền Trung, vào Sài Gòn học tập và lập nghiệp luôn ở đây nên Sài Gòn giống như quê hương thứ hai của em vậy. Hiện tại, em làm văn phòng cho một doanh nghiệp nước ngoài ở quận 3. Vì đã quen việc nên em có thể kiểm soát được công việc, không phải tăng ca nên sau giờ làm em có thể dành nhiều thời gian bên anh.

Em không ăn chơi, không đòi hỏi, ăn mặc giản dị nhưng có gu, lễ phép với người lớn, sống chân thành và tử tế. Em có tập thể thao nên dáng người cũng cân đối, gương mặt được nhiều người nhận xét trẻ hơn so với tuổi. Nếu có cơ hội gặp mặt, anh có thể kiểm chứng xem lời mọi người nói có đúng không nhé.

Em không có sở thích gì đặc biệt, chỉ là cuối tuần hay la cà những quán ăn hoặc quán cà phê với bạn bè hoặc gia đình, lâu lâu thì đi du lịch đây đó để giảm bớt căng thẳng trong công việc và để cuộc sống bớt đơn điệu.

Về anh, em mong anh nhẹ nhàng, tử tế, lời nói có trọng lượng, bênh vực em ngoài xã hội và khuyên em mỗi khi về nhà. Em đợi thư anh nhé.

