Hy vọng tìm người đàn ông cho em cảm giác an toàn

Chào anh, người em hy vọng có thể cho nhau cảm giác an toàn và sự phù hợp.

Em 31 tuổi, trình độ đại học, tiếng Trung giao tiếp thành thạo và đang làm cho tập đoàn của Trung Quốc. Người miền Tây, cao 1m60, 49-50 kg không gọi là rất xinh gái nhưng cũng khá ưa nhìn và có nét riêng. Hiện tại cuộc sống ổn định vì có nhà riêng và làm công ty gần nhà. Em từng trải qua một mối tình gọi là trắc trở và sóng gió không ngừng và rồi chia tay không êm đẹp. Ở độ tuổi 31, gặp nhiều thăng trầm của cuộc sống, em biết mình cần gì và muốn gì. Em rất tự lập và có chính kiến riêng,. Em thích nấu ăn và yoga mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe của bản thân.

Không biết đã có bạn gái nào từng trải như em không. Ở chức vụ tương đối ổn, cao trong công ty và khá độc lập mạnh mẽ, lại là người tương đối trưởng thành trong suy nghĩ, nên nhìn lên các anh lớn đã có vợ và nhìn xuống thì các em "hồng hài nhi" lại quá trẻ con. Bản thân em luôn mâu thuẫn giữa việc chọn cuộc sống độc thân chất lượng hay cố gắng đi tìm một nửa phù hợp rồi cùng nhau vun đắp. Nhưng sự tự lập và mạnh mẽ quá lâu lại khiến em không có cảm giác an toàn với một mối tình mới. Em sợ mình rơi vào cuộc hôn nhân không cùng quan điểm, hay rất sợ không có cảm giác trong an toàn trong hôn nhân, hay việc sinh con cũng là điều trăn trở, em thích trẻ nhỏ và nghĩ rằng sẽ dạy con giao tiếp tiếng Trung từ nhỏ để con lớn có thể dùng ít nhất là hai ngoại ngữ. Nhưng lại sợ không có cảm giác an toàn trong hôn nhân và không có cảm giác an toàn để sinh con, vì em không muốn con sinh ra không được trọn vẹn hoặc sẽ không có đầy đủ điều kiện và thời gian đồng hành cùng con. Em lo lắng.

Nếu anh cảm thấy đôi ta phù hợp và có cùng tần số, hãy nhắn cho em nhé. Anh hãy cao hơn em và biết chăm sóc sức khỏe cũng như vẻ ngoài của mình vì em là người tương đối chu toàn và ưa sạch sẽ, đừng quá lớn tuổi hơn em vì sẽ khó tránh khỏi khác biệt về tư duy. Anh có công việc ổn định, cầu tiến và có thể lo được cuộc sống cho gia đình nhỏ. Là người độc lập tự chủ và có chính kiến riêng, có trách nhiệm để đôi lúc yếu đuối chúng ta là điểm tựa cho nhau.

Hãy là người có lối sống lành mạnh anh nhé và đặt gia đình lên trên hết, anh có thể nhâm nhi vài ba lon và em cũng có thể làm bạn nhậu lai rai khi gặp áp lực hay chia sẻ niềm vui khi cần. Anh là người yêu thích khám phá và du lịch vì em rất thích trải nghiệm và tham quan nhiều nơi khác nhau. Đừng hút thuốc anh nhé vì không tốt cho sức khỏe của anh và gia đình nhỏ của chúng ta. Em sẽ độc thân chất lượng cho đến khi anh người phù hợp và mang lại an toàn cho em và gia đình của chúng ta.

Hy vọng ở đâu đó các cô gái/chàng trai độc thân cũng thế, đừng vì quá cô đơn mà chọn đại một bờ vai, hy vọng những người phù hợp sẽ đến được với nhau. Hy vọng tất cả đều hạnh phúc. Thân yêu!

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ