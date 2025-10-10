Hy vọng một ngày, anh sẽ gặp người tử tế

Người tử tế không yêu để chứng tỏ, họ yêu để đồng hành, họ cho ta một khoảng không để thở, họ cho ta một bờ vai để tựa.

Người ta thường lầm tưởng tình yêu phải là một cơn bão, cuồng nhiệt, mãnh liệt, khiến cả thế giới xung quanh như rung chuyển. Nhưng đi qua đủ những giông bão, đủ những lần yêu rồi mất, anh mới hiểu ra: tình yêu đẹp nhất không phải là bão tố, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Anh từng ở trong những mối quan hệ mà mỗi ngày trôi qua là một lần phỏng đoán. Phải dò xem hôm nay "người ấy" vui hay buồn, ta phải chạy theo cảm xúc thất thường, ta sợ hãi bị bỏ rơi, sợ hãi rằng mình không đủ tốt, sợ hãi một ngày tình yêu kia phai nhạt. Tình yêu khi ấy không còn là chốn về, mà trở thành một mê cung mệt mỏi.

Hy vọng một ngày anh sẽ gặp một người tử tế. Người ấy không đến như một cơn bão để cuốn ta đi, mà đến như một buổi sớm mai trong lành. Bình yên mà họ mang lại không nằm ở những lời hứa hẹn xa xôi, cũng chẳng phải trong những món quà hào nhoáng. Nó đến từ những điều rất bình dị: Là mỗi sớm thức dậy, ta biết chắc rằng họ vẫn ở đó. Là khi ta vụng về, yếu đuối, ta vẫn được yêu mà không bị phán xét. Là khi ta không còn phải đoán, bởi sự che chở của họ đã hiện diện trong từng hành động nhỏ bé.

Người tử tế không yêu để chứng tỏ. Họ yêu để đồng hành. Họ cho ta một khoảng không để thở. Họ cho ta một bờ vai để tựa. Họ cho ta niềm tin rằng, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không hề đơn độc. Anh cũng muốn một tình yêu bình yên và tỉnh thức như thế. Hy vọng em sẽ xuất hiện để mình cùng nắm tay đi qua cuộc đời đầy giông tố mà vẫn giữ cho nhau những nụ cười, sự chân thành.

