Hy vọng hữu duyên cùng anh viết câu chuyện của chúng ta

Chào anh, có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình lướt qua nhau? Em hy vọng hữu duyên gặp được anh trên chuyên mục Tâm sự này. Em 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Em đã tốt nghiệp đại học, làm công việc văn phòng, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Em vui vẻ, hòa đồng, khá là hướng nội, đôi khi hướng ngoại do tính chất công việc. Em chiều cao khiêm tốn 1m50, ngoại hình nhỏ nhắn, cân đối, trông cũng ưa nhìn. Anh yên tâm gặp em sẽ không thất vọng đâu nè, chân chỉ không dài thôi chứ chân thành thì có đủ.

Em mong anh, một người thật sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm, mong muốn xây dựng một mối quan hệ bền lâu chứ không phải là một sự trải nghiệm. Anh có công việc ổn định, cầu tiến, là người hòa đồng, thân thiện. Anh có thể hướng nội, có thể hướng ngoại, miễn sao anh chỉ hướng về em là được. Về tuổi, anh có thể nhỏ hơn em từ 1-3 tuổi, bằng hoặc lớn hơn em vài tuổi. Anh độc thân, chưa từng kết hôn vì em cũng vậy. Hy vọng hữu duyên sớm gặp anh, cùng anh viết tiếp câu chuyện chúng mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ