Hy vọng gặp người đàn ông tử tế, trưởng thành và có trách nhiệm

Em tự nhận thấy mình là người con gái thông minh, độc lập tài chính nhưng luôn hướng về gia đình.

Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình cơ bản, gia giáo. Chiều cao em ba mét bẻ đôi nhưng ngoại hình cân đối, gương mặt sáng, túm lại vẫn đủ điều kiện để thi tuyển ngân hàng. Về tính cách: do đặc thù công việc nên em không ngại giao tiếp, kể cả với người lạ, nhưng lại là người sống có chiều sâu, theo đuổi lối sống tối giản và có các sở thích nhẹ nhàng như đọc sách, nghe nhạc, chơi đàn, tập yoga, ngồi thiền. Bạn bè và đồng nghiệp đánh giá em là người chu đáo, sâu sắc, biết quan tâm mọi người.



Tuy nhiên, do thanh xuân em dành nhiều thời gian để học tập và do đặc thù công việc nên đến giờ đã qua 28 mùa thu mà vẫn cô đơn. Em nghĩ đã đến lúc mở rộng trái tim mình để kết bạn, làm quen nhiều hơn và nếu may mắn thì tìm được một chàng trai độc thân, tử tế, trưởng thành, có trách nhiệm để cùng em viết tiếp tương lai. Em hy vọng anh có trình độ đại học trở lên và có công việc ổn định, không hơn em quá 7 tuổi, gia đình cơ bản, có mong muốn an cư lập nghiệp ở Hà Nội để chúng ta không có quá nhiều cách biệt về tư duy hay lối sống. Em cũng không ngại nếu sau hôn nhân sống với bố mẹ chồng vì em nghĩ tình yêu thương chân thành sẽ xóa đi khoảng cách thế hệ, vả lại sau có con nếu có ông bà giúp thì quá tốt.



Đến đây có thể anh sẽ thắc mắc vậy nhược điểm của em là gì mà đến giờ vẫn chưa có người yêu? Nếu anh muốn biết câu trả lời thì anh hãy liên hệ với em nhé. Cuối cùng xin cảm ơn tất cả các cô bác, anh chị hữu duyên đọc bài viết này. Chúc cho mọi người luôn có được sự hạnh phúc trong cuộc sống, bình an trong tâm hồn.

