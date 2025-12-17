Hy vọng em là người khiến anh quan tâm, chăm sóc sau này

Anh sẽ cùng người vợ của mình tạo dựng không gian sống đầy đủ tình yêu thương, nơi cả hai đều cảm thấy an toàn và thoải mái.

Anh là Ngọc Thiện, sinh năm 1985 người gốc ở Thường Tín, đang sống ở Tây Mỗ, làm IT cho công ty xổ số của Singapore (công nhân đánh máy). Con gái anh đang sống cùng bà nội ở Thường Tín, thường tan làm anh sẽ về nhà cùng mẹ và con gái. Anh cao 175 cm, nặng 80 kg, biết nấu ăn, biết hát, thuộc bảng cửu chương, nắng mưa biết chạy vào nhà, không đi dép trái. Trước đây anh học Bách Khoa, sau đó có học thạc sĩ ở Singapore.

Sở thích anh đa dạng, anh thích du lịch, thích nghe nhạc và ca hát, thích đọc sách, chơi game, thích nấu nướng. Anh thích quây quần bên gia đình vào cuối tuần, thích giúp đỡ người khác trong khả năng, thích yên bình và mộng mơ. Thể dục thì anh có gym, chạy bộ, đạp xe và bơi lội, thể thao anh có những bộ môn quần vợt và bi-a. Tính cách anh đơn giản, hòa đồng và nhiệt tình.



Điều kiện kinh tế: Ổn định có thể lo được cho gia đình, điều anh cảm thấy tự hào nhất là có thể chăm lo cho mẹ và con gái, cũng như hỗ trợ những người thân xung quanh. Anh ưu tiên, đảm bảo sức khỏe và cuộc sống của mẹ và con gái không phải lo lắng. Mẹ anh được chăm sóc sức khỏe định kỳ để mẹ sống thoải mái. Anh hy vọng em sẽ là người để anh quan tâm, chăm sóc sau này. Anh thích kiểu phụ nữ: đơn giản, có thể bên cạnh, đồng hành, sẻ chia và lắng nghe nhau vào mỗi buổi tối, cùng nhau gây gia đình, con cái, tạo dựng không gian hạnh phúc ấm áp và yêu thương mọi người trong gia đình.



Trong tương lai, anh muốn xây dựng một gia đình nhỏ, nơi có sự yêu thương, sự hiểu biết và sự chia sẻ lẫn nhau. Gia đình sẽ là nơi anh tìm về sau những giờ làm việc căng thẳng, là nơi anh cảm nhận được sự ấm áp và bình yên. Anh sẽ cùng người vợ của mình tạo dựng không gian sống đầy đủ tình yêu thương, nơi cả hai đều cảm thấy an toàn và thoải mái. Anh từng có vợ, lý do hiện tại độc thân thì khi em tìm hiểu anh sẽ nói rõ hơn nhé. Công việc anh ổn định và đã sẵn sàng để bước đến mối quan hệ mới. Cảm ơn em đã đọc, hy vọng chúng ta sớm được kết nối với nhau.

