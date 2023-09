Hy vọng em đủ may mắn để có anh đồng hành

Dễ khóc nhưng tính em quyết đoán, ghét sự mập mờ; cứ thẳng thắn, thành thật mà nói ra những điều khó nói để cùng nhau giải quyết anh nhé.

Đây là bài viết thứ hai của em trên này, không biết nói gì thêm, chỉ mong lần này là lần cuối em gửi bài. Bài viết đầu em viết lúc ngoại còn sống, ngoại mong em dẫn một người về ra mắt cho ngoại yên lòng, vậy mà đến giờ khi ngoại mất rồi em cũng chưa thực hiện được. Mong lần này anh về cùng em thắp cho ngoại nén nhang nhé.

Em làm nhân viên văn phòng tại Sài Gòn, từng đổ vỡ cách đây chín năm, chưa có con. Sau đổ vỡ đó, em co mình, sống khép kín, sợ nhiều lắm... Em sinh năm 1986, tuổi mà người đời vẫn hay nói cao số, lận đận tình duyên. Cũng đúng thật, cuộc đời em trải qua nhiều thăng trầm rồi, giờ chỉ muốn tìm một người sống đơn giản, biết yêu thương, nhường nhịn nhau, khó khăn hay giàu có cùng nhau cố gắng là được.



Về tính cách: Em dễ khóc, dễ mủi lòng trước hoàn cảnh nào đó, hay giúp đỡ người già, người khó khăn ngoài đường. Đôi khi em chỉ ước mình trúng số để có thật nhiều tiền đi giúp đỡ mọi người. Nhà em cũng vài lần nấu cơm thịt kho trứng đi phát cho mọi người, thấy hạnh phúc lắm anh ạ. Em có khiếu hài hước, quen thân rồi hay làm này kia cho đối phương vui cười khi đi bên cạnh mình.



Về anh: Chỉ mong anh đi chơi ở đâu thì cho em theo với, em thích cảm giác có một người luôn bên cạnh, cảm giác thực an toàn. Anh thích vườn rau, cây trái, ao cá không? Khi về già, mình cùng chăm sóc nhé. Tất nhiên em mong anh có công việc ổn định để có thể lo cho cuộc sống. Anh có một bé cũng được nhé. Em yêu thương trẻ con lắm, anh đừng lo. Hy vọng em đủ may mắn để có người đồng hành quãng đời còn lại.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ