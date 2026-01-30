Hy vọng được cùng anh đi những đoạn đường bình yên

Em tin rằng một mối quan hệ tốt không cần quá ồn ào hay màu mè, chỉ cần đủ chân thành và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau.

Nếu phải giới thiệu về bản thân bằng vài dòng ngắn gọn, em nghĩ mình là người sống đơn giản và trân trọng những điều bình thường trong cuộc sống. Em tin rằng một mối quan hệ tốt không cần quá ồn ào hay màu mè, chỉ cần đủ chân thành và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau.



Về ngoại hình, em là một cô gái bình thường, giản dị. Nếu anh đang tìm một hotgirl nổi bật thì chắc em không thuộc nhóm đó rồi. Em không hay nhuộm hay duỗi tóc, cũng không thích sơn móng tay. Nhưng khi cần đi tiệc hay gặp gỡ quan trọng, em vẫn biết chăm chút cho bản thân. Người ta vẫn nói, không có phụ nữ xấu, chỉ là chưa gặp đúng người nhìn thấy vẻ đẹp ấy.



Em biết nấu ăn, nhưng chỉ ở mức vừa đủ ăn chứ không phải đầu bếp chuyên nghiệp. Với người quá khó tính thì chắc em không làm vừa lòng nổi. Nếu có thể cùng nhau nấu những bữa cơm giản dị, chia sẻ những câu chuyện thường ngày trong một căn bếp nhỏ, thì với em như vậy cũng đã là hạnh phúc rồi.



Hiện tại công việc, gia đình và các mối quan hệ của em đều ổn. Cuộc sống đủ đầy, nhưng sẽ trọn vẹn hơn nếu có thêm một người để chia sẻ. Em có thể tự lo cho bản thân, mong anh cũng vậy. Em khá thoải mái nên anh không cần phải nhắn tin cho em mọi lúc, mỗi người đều cần không gian riêng cho công việc và cuộc sống của mình. Em mong anh không hút thuốc vì em không chịu được khói thuốc, biết chừng mực khi uống rượu bia, và là người biết quan tâm, có trách nhiệm với bản thân cũng như gia đình.



Sở thích của em rất đơn giản: mỗi ngày có thể cùng nhau đi bộ, tập thể dục, lắng nghe những bản nhạc yêu thích. Những tiêu chuẩn có thể là vậy, nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, biết đâu chính người mình gặp mới là điều quan trọng nhất. Hy vọng sớm nhận được mail của anh.

