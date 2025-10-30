Hy vọng đông này có em bên anh

Anh sẽ cùng em chăm sóc gia đình của chúng ta, không phó mặc tất cả cho em đâu.

Anh hy vọng em hướng về gia đình, có thời gian để chăm sóc cho gia đình. Anh được một người bạn thân đã nên duyên qua Hẹn hò VnExpress giới thiệu và thấy nhiều bạn trẻ nên duyên từ chuyên mục này nên cũng mạnh dạn viết bài, hy vọng sẽ tìm thấy em. Anh 30 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hà Nội, tốt nghiệp đại học, công việc ổn định và cao 1m80. Anh rất thích đọc sách nâng cao hiểu biết về chuyên môn để phục vụ cho công việc. Ngoài thời gian dành cho công việc, anh còn có sở thích là đi dạo để vận động, ngắm nhìn dòng người qua lại thư giãn tâm hồn. Anh cũng cố gắng sắp xếp thời gian để một năm vài ba dịp đi du lịch đó đây, mở mang thêm kiến thức, trải nghiệm, từ đó hiểu biết thêm về thế giới và xã hội xung quanh mình.

Công việc của anh là kỹ sư CNTT. Anh thủy chung. Em yên tâm, em sẽ không đơn độc lo cho gia đình, anh sẽ cùng em chăm sóc gia đình của chúng ta, không phó mặc tất cả cho em đâu. Anh không mê tín nên không quan trọng chuyện tuổi tác. Em kém tuổi, bằng tuổi hoặc hơn tuổi đều không có vấn đề gì, miễn chúng ta có suy nghĩ đồng điệu với nhau. Em không cần phải lo lắng về việc lấy chồng xa sẽ không được về ngoại ăn tết. Anh, em hay bất kỳ ai đều cũng có bố mẹ, gia đình nên về chuyện này chúng ta có thể thống nhất cho hợp lý nhất. Cuộc sống không thể nào tránh khỏi có đôi lúc ý kiến khác nhau, thậm chí cãi vã, nhưng nếu có gì không vừa ý, anh mong chúng ta có thể ngồi với nhau, cùng chia sẻ để giải quyết vấn đề.

Gặp được nhau trên đây, đó cũng là duyên số. Còn ở lại cạnh nhau được hay không đó là duyên phận. Nếu chúng ta có kết nối nhưng chưa thể ở bên cạnh nhau thì vẫn có thể là những người bạn. Hy vọng chúng ta sớm kết nối được với nhau, gặp nhau hay nói cách khác là anh sớm tìm thấy em. Anh chờ thư của em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ