Hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng cuộc trò chuyện giản dị

Em sống và làm việc văn phòng tại Hà Đông, đã trải qua hôn nhân, ly hôn được 10 năm và đang sống cùng mẹ và hai con nhỏ.

Em cao 1m63, gương mặt tròn trịa, đúng kiểu "típ người cổ xưa" mà các cụ hay gọi là "phúc hậu, dễ nuôi". Tính cách nhẹ nhàng, sống tình cảm, thích sự chân thành và luôn trân trọng những giá trị gia đình.

Cuộc sống hiện tại tuy bận rộn nhưng bình yên, em luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình, chỉ thiếu một người có thể cùng chia sẻ những điều giản dị mỗi ngày.

Em mong muốn tìm người bạn đồng hành chân thành, thấu hiểu, đồng cảm, tử tế, có trách nhiệm và thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ – để cùng nhau chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và xây dựng một tương lai ấm áp, bình yên.

Nếu anh là người tử tế, nghiêm túc trong tình cảm và trân trọng giá trị gia đình, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện giản dị.

Em luôn tin rằng "vạn sự tùy duyên", nếu có duyên, chắc chắn chúng ta sẽ gặp gỡ, phải không anh?

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ