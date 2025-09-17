Hy vọng anh thích rèn luyện thể thao, có chút hài hước

Em thuộc thế hệ 9x đời đầu, là mẹ của cậu con trai mới vào lớp một.

Cuộc hôn nhân cũ đã khép lại được hơn bốn năm nhưng có lẽ do cuộc sống và công việc cuốn đi nên em vẫn chưa thực sự rung động với ai. Hy vọng hữu duyên một ngày nào đó, gần thôi, em và anh sẽ tìm thấy nhau.

Em công tác tại công ty nước ngoài ở Hà Nội, thu nhập không quá cao nhưng đã có nhà, đủ để lo cho hai mẹ con cuộc sống đủ đầy mà không cần dựa dẫm về kinh tế vào ai. Cuộc sống hai mẹ con trước giờ em thấy ổn; con em vẫn luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ từ cả bố và mẹ dù đã ly hôn. Em thuộc típ người biết yêu thương và chăm sóc bản thân: rảnh em đi chạy cùng team, tập yoga, đi bơi, cà phê với bạn bè...

Gần đây công việc khá bận, con trai chuyển cấp nên có phần áp lực, xung quanh bạn bè cũng dần ổn định nên thời gian chia sẻ cho nhau ít hơn. Khoảng thời gian này em sống chậm lại, chiêm nghiệm nhiều hơn, quan tâm và yêu thương bản thân hơn, và nhận ra sâu thẳm bên trong mình vẫn luôn cần một người bạn, một bờ vai có thể chia sẻ buồn vui trong công việc và cuộc sống.

Một chút chia sẻ để anh hình dung về em: ngoại hình em cân đối, cao trên 1,6 m, hình thức ổn, được mọi người nhận xét là trẻ hơn tuổi (chắc vì em luôn duy trì suy nghĩ tích cực và siêng tập thể thao). Em là người chính trực, thẳng thắn, cứng cỏi và có cá tính; em rất ngại làm phiền hay nhờ vả người khác nên thường cố gắng tự lo cho mình. Em thích đùa, đôi lúc hơi nhây, yêu thích âm nhạc, luyện tập yoga và chạy bộ, leo núi. Em làm gì hay yêu ai đều tận tâm nên hy vọng đối phương cũng vậy. Em không giỏi nấu ăn nhưng có vài món tủ, thích ăn cơm nhà và tôn trọng những giá trị truyền thống.

Em mong gặp được anh, trước hết là một người bạn, là người hiểu biết, chững chạc, điềm đạm hơn em; người em có thể chia sẻ, lắng nghe và học hỏi nhiều điều, người khiến em tôn trọng và ngưỡng mộ nhưng cũng biết khiêm nhường. Em cũng hy vọng anh yêu thích rèn luyện thể thao, có chút hài hước và kiên nhẫn với em (vì thật sự em khó bắt chuyện ban đầu nhưng đã quen thân thì cực kỳ thân thiện)... Biết đâu hợp nhau và đủ bao dung, đủ duyên, mình có thể tìm hiểu và tiến xa hơn.

Mong chúng ta sớm gặp được nhau.

