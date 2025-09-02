Hy vọng anh sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời này

Tìm người đàn ông sẽ yêu thương em và luôn chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm với em, sống hạnh phúc bên nhau hết cuộc đời này.

Anh ơi, người yêu của em ơi! Anh đang ở phương trời nào mà chưa xuất hiện bên em, để cùng em vun vén, xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc với những đứa con đáng yêu vậy? Em tên Thúy, ở Hà Nội, đang làm nails. Em ly hôn cũng hơn 6 năm rồi, chưa có con. Sau ly hôn, em chỉ tập trung vào công việc để ổn định tài chính, lo cho cuộc sống đầy đủ hơn.

Đến nay kinh tế em cũng ổn định nhưng cảm thấy cuộc sống chỉ có một mình cố gắng, rất mệt mỏi và cô đơn, không có một ai để chia sẻ tâm sự mỗi ngày. Em viết bài này cũng hy vọng sẽ tìm được một nửa của đời mình, một người đàn ông sẽ yêu thương em và luôn chia sẻ, thấu hiểu, đồng cảm với em, sống hạnh phúc bên nhau hết cuộc đời này. Mong thư anh.

