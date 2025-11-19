Tính cách của em hiền lành, sống có nguyên tắc nhưng rất tình cảm; hướng nội nhưng không cô độc.

Chào anh, em là Vi Vu, đến từ "xứ sở trong Gương", mang theo mong muốn tìm một người đồng hành để cùng nhau khám phá những điều thú vị phía trước. Em sinh năm 1991, quê ở Lai Thành (Ninh Bình). Em có mái tóc đen tự nhiên dài chạm vai, khuôn mặt hài hòa, phúc hậu, nụ cười duyên và giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp. Em không xăm mày, xăm môi hay tiêm filler. Tính cách của em hiền lành, sống có nguyên tắc nhưng rất tình cảm; hướng nội nhưng không cô độc. Em cao 1m60, nặng 62,5 kg. Công việc văn phòng của em vừa hay vừa áp lực, có niềm vui, nỗi buồn và cả những ngày trống rỗng, nhưng sau tất cả em vẫn yêu nghề và hành trình mình đang đi.

Em chưa kết hôn và chưa có em bé. Trước đây, em dành nhiều thời gian để tập trung cho công việc và hiểu rõ bản thân, biết mình muốn gì, mạnh điều gì và cố gắng phát huy. Hiện tại, em muốn ưu tiên cho anh và cho gia đình nhỏ mà em tin mình đã sẵn sàng bước vào. Về phía anh, em mong anh không cách em quá nhiều tuổi để dễ đồng điệu trong suy nghĩ; chưa kết hôn, chưa có em bé; cao từ 1m65 trở lên, dáng người hơi tròn càng thêm đáng yêu, khuôn mặt hiền lành và phúc hậu.

Em hy vọng anh hòa đồng, không gia trưởng, sống và rèn luyện theo bốn đức tính cần, kiệm, liêm, chính, không hút thuốc, hạn chế bia rượu và tuyệt đối không cờ bạc. Nghề nghiệp của anh là công việc chân chính, phù hợp với sở trường, tạo ra giá trị cho bản thân và cùng em chăm sóc gia đình, đóng góp cho xã hội. Nếu anh quê Ninh Bình và đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội hoặc khu vực lân cận thì càng thuận tiện cho việc chăm sóc hai bên gia đình.

Em hiểu rằng một bài viết hay đến đâu cũng không bằng một buổi gặp mặt để trò chuyện và cảm nhận xem chúng mình có thực sự hợp nhau hay không. Với em, lập gia đình là hành trình nghiêm túc và lâu dài, nên khi anh nhắn tin hoặc gửi mail, em mong anh dành trọn tâm ý của mình. Không gian mạng có thể là ảo, nhưng mong đợi của em về anh, một người đồng hành thật lòng, biết chia sẻ, bù đắp và cùng nhau học hỏi là thật. Chúng mình sẽ nói nhiều hơn trong lần gặp đầu tiên, anh nhé.

