Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày thật bình thường, giữa dòng người tấp nập hay trong một góc quán cà phê nhỏ. Nhưng em tin, khoảnh khắc đó sẽ trở nên đặc biệt, bởi đó là lúc em tìm thấy anh và anh cũng tìm thấy em.

Em 33 tuổi, cao 1m65, ngoại hình được mọi người nhận xét là dễ nhìn, có công việc ổn định và một cuộc sống khá giản dị. Em thích cười, sống vui vẻ và luôn cố gắng nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực. Bạn bè thường bảo em là cô gái thú vị, mang lại cảm giác thoải mái và năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Em thích học hỏi, đầu tư để phát triển bản thân, không phải vì theo đuổi sự hoàn hảo mà chỉ muốn mỗi ngày một tốt hơn. Nhưng bên cạnh đó, em cũng rất trân trọng những giá trị gia đình - những bữa cơm ấm áp và một mái nhà đầy yêu thương. Em mong một ngày nào đó sẽ gặp được anh - người đàn ông để em có thể yêu thương, đồng hành và cùng nhau vun đắp tổ ấm.

Trong tình cảm, em khá dè dặt. Với em, yêu là để đi cùng nhau một chặng đường dài, nên em luôn trân trọng sự chân thành và nghiêm túc từ cả hai phía. Em hy vọng anh điềm đạm, chín chắn và vững vàng trong công việc. Một người đàn ông từng trải như anh hẳn sẽ biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, biết điều gì nên và không nên, đủ bản lĩnh để đứng vững trước khó khăn, và quan trọng nhất là biết cách cùng em xây dựng một mái ấm hạnh phúc.

Có rất nhiều điều em muốn kể cùng anh, nhưng em nghĩ sẽ đẹp hơn nếu chúng ta từ từ cùng nhau khám phá và thấu hiểu.

Em vẫn ở đây, chờ tin anh.

