Em là cô gái thế hệ đầu 9x, làm công việc văn phòng, độc thân, chưa từng kết hôn.

Em sống chậm, biết chăm sóc bản thân và luôn dành sự quan tâm chân thành cho người mình yêu. Trong cách đối nhân xử thế, em đặt sự tử tế và chân thành lên hàng đầu, bởi em tin rằng đó là nền tảng của mối quan hệ lâu dài.

Em không phải người quá giỏi ăn nói, nhưng là người biết lắng nghe và yêu thương bằng cả tấm lòng. Em hiền lành, phúc hậu, tâm hướng thiện và mong gặp được người đàn ông cũng ấm áp, giàu tình cảm, biết trân trọng gia đình và những điều bình dị trong cuộc sống.

Về người bạn đời em mong muốn:

Em mong anh độc thân hoặc đã ly hôn nhưng chưa có con; cao từ 1m65 trở lên; có công việc ổn định; sống tại TP HCM hoặc các tỉnh lân cận. Quan trọng hơn cả, em hy vọng anh chững chạc, biết cư xử, sống tử tế và có trách nhiệm với tình cảm của mình.

Em không viết được nhiều, vì em tin rằng cảm xúc thật chỉ có thể cảm nhận rõ khi hai người gặp nhau. Nếu có duyên, mình sẽ từ từ chia sẻ, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng một mái ấm nhỏ. Em mong sớm được gặp anh và nếu đủ yêu thương và phù hợp, em nghiêm túc nghĩ đến hôn nhân, có thể kết hôn trong năm. Em chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ