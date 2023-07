Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023

Bình ĐịnhNgười đẹp chủ nhà Huỳnh Trần Ý Nhi, 21 tuổi, đăng quang Miss World Vietnam 2023, tối 22/7.

Khi cô được xướng tên, hàng nghìn người vỡ òa, liên tục reo hò. Suốt đêm chung kết, Ý Nhi là thí sinh được cổ vũ nhiều nhất bởi lượng khán giả đông đảo đến từ quê nhà Bình Định.

Huỳnh Trần Ý Nhi - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Ảnh: Sen Vàng

Người đẹp nhận vương miện mang tên Non nước Việt, hoa được thiết kế riêng. Năm nay, ban tổ chức không công bố giải thưởng tiền mặt của tân hoa hậu. Khoảnh khắc cô đi những bước catwalk đầu tiên, ban tổ chức phát bài Light the Passion, Share the Dream - ca khúc nhạc nền của nhiều kỳ Miss World.

Khoảnh khắc Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 Khoảnh khắc Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Video: MWV

Chiến thắng của Ý Nhi trùng với dự đoán của nhiều khán giả theo dõi cuộc thi. Trước chung kết, thí sinh thắng giải Người đẹp thời trang. Trong phần thi cuối, cô có câu trả lời ứng xử lưu loát.

Ý Nhi biểu diễn trang phục dạ hội trong chung kết. Ảnh: MWV

Thí sinh nhận câu hỏi từ giám khảo Lê Thanh Hòa: "Giới trẻ ngày nay gặp nhiều áp lực trong cuộc sống. Em từng gặp vấn đề gì, giải quyết thế nào?". Cô trả lời: "Mỗi chúng ta đều có áp lực của riêng mình. Em có áp lực đồng trang lứa. Em được sinh ra trong thời bình, có nhiều điều kiện phát triển, học tập, hoàn thiện bản thân. Em sợ mình không giỏi bằng người khác. Em sợ không thành công như con nhà người ta - một cụm từ đầy định kiến. Nhưng mỗi người có xuất phát điểm, ưu điểm khác nhau.

Chúng ta không nên so sánh bản thân với bất kỳ ai mà nên nhìn vào ưu điểm, điểm mạnh của mình để phát huy. Câu nói em vô cùng tâm đắc là 'Áp lực tạo kim cương'. Nếu chúng ta biết tận dụng áp lực đó, nó sẽ khiến chúng ta phát triển, thành công nhanh hơn, trở thành viên kim cương tỏa sáng. Nếu không thể vượt qua áp lực, chúng ta chỉ trở thành một nắm đất vụn bình thường".

Ý Nhi đang là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 79-59-89 cm.

Ý Nhi trong phần thi trang phục áo tắm. Ảnh: Sen Vàng

Á hậu 1 là Đào Thị Hiền, đến từ Nghệ An, là sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Hà Nội. Cô là em gái của người đẹp Đào Thị Hà - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016. Năm 2022, cô thi Hoa hậu du lịch Việt Nam, vào top 5 chung cuộc. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt 86-63-90 cm.

Á hậu 2 là Huỳnh Minh Kiên, cô là sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Nông lâm TP HCM. Thí sinh cao 1,71 m, số đo ba vòng 80-61-90 cm. Lần đầu thi nhan sắc nhưng người đẹp được nhận xét phong thái tự tin.

Top 5 Miss World Vietnam 2023. Từ trái qua gồm: Đào Thị Hiền, Huỳnh Minh Kiên, Trần Thị Thoa Thương, Huỳnh Trần Ý Nhi, Bùi Khánh Linh. Ảnh: Sen Vàng

Chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 diễn ra trong ba tiếng, không có nhiều điểm nhấn. Các thí sinh lần lượt trải qua phần thi trình diễn áo dài (top 40), áo tắm (top 20), đầm dạ hội (top 10), ứng xử (top 5). Chương trình bám sát format Miss World, đề cao phần thi Người đẹp Nhân ái. Phần hấp dẫn nhất là ứng xử của top 5, nơi các người đẹp thể hiện sự ứng biến, trí tuệ.

Năm nay, ban tổ chức tạo nét mới khi cho hai á hậu là Bảo Ngọc, Phương Nhi phát biểu nhìn lại hành trình một năm đương nhiệm cùng Hoa hậu Mai Phương.

Mai Phương catwalk lần cuối trước khi trao vương miện Miss World Vietnam 2023 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Mai Phương phát biểu về một năm đương nhiệm. Video: MWV

Các tiết mục được dàn dựng đẹp mắt, công phu. Tuy nhiên, điểm trừ là các phần trao giải phụ, chiếu video hoạt động bên lề rườm rà, trong khi một số phần thi quan trọng lại diễn ra chóng vánh. Các thí sinh xuất hiện ít, chỉ thực sự tỏa sáng từ khi công bố top 5.

Đêm thi có sự hỗ trợ của các tiết mục ca nhạc do ca sĩ Quang Dũng, Hiền Thục, Võ Hạ Trâm, Đông Nhi, Lona biểu diễn. Sân khấu dựng ở bán đảo Phương Mai (Quy Nhơn), lấy ý tưởng từ hình ảnh núi non, mây trời, sông nước của thành phố.

Đông Nhi hát 'We Belong Together' ở Miss World Vietnam 2023 Đông Nhi hát "We Belong Together". Video: MWV

Miss World Vietnam 2023 khởi động từ tháng 3, thu hút hàng nghìn thí sinh dự thi khắp ba miền. Sau các vòng sơ khảo, chung khảo, ban tổ chức chọn Top 40 vào chung kết.

Cuộc thi tìm kiếm người đẹp dự thi Miss World, Miss International. Dù mới qua ba lần tổ chức, sân chơi thu hút nhiều thí sinh tài sắc. Lương Thùy Linh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - từng vào top 12 tại Miss World cùng năm. Á hậu 1 Kiều Loan và Á hậu 2 Tường San lần lượt vào top 10 Miss Grand International và top 8 Miss International năm đó. Á hậu Miss World Vietnam 2022 là Bảo Ngọc giành vương miện Miss Intercontinental 2022.

Hà Thu