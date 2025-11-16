Tài tử Hong Kong Huỳnh Nhật Hoa gợi hoài niệm của khán giả khi thể hiện chiêu thức võ công của Kiều Phong, Quách Tĩnh.

Diễn viên tham gia tiệc khi đến Quảng Châu, Trung Quốc đá bóng giao hữu giữa tháng 11. Trên sân khấu buổi tiệc, Huỳnh Nhật Hoa nói chuyện với các thiếu niên học võ thuật, tái hiện động tác tung võ Hàng long thập bát chưởng trong phim kiếm hiệp của TVB.

Huỳnh Nhật Hoa tái diễn Hàng long thập bát chưởng Huỳnh Nhật Hoa diễn Hàng long thập bát chưởng. Video: Red Note

Video thu hút bình luận của fan truyện Kim Dung, nhiều khán giả cho biết nhớ cảm giác phấn khích, choáng ngợp khi xem Huỳnh Nhật Hoa đóng các anh hùng Quách Tĩnh, Kiều Phong ở phim Anh hùng xạ điêu 1983 và Thiên Long Bát Bộ 1997.

Khán giả viết trên Red Note: "Thập niên 1980, kỹ xảo như vậy đã rất hoa lệ", "Nghe nhạc phim là sự xúc động tràn về", "Huỳnh Nhật Hoa đóng hai vai đều xuất sắc", "Không ai qua được Kiều Phong của Huỳnh Nhật Hoa".

Trong phim, Quách Tĩnh và Kiều Phong đều luyện được Hàng long thập bát chưởng, bí kíp võ gồm 18 chiêu theo lối cương mãnh, phù hợp các anh hùng chính trực, giúp nhân vật uy chấn giang hồ. Trong bối cảnh kỹ xảo hạn chế, hai tác phẩm kiếm hiệp mà Huỳnh Nhật Hoa đóng chính đều được khán giả, giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung, chất lượng nghệ thuật. Bản Anh hùng xạ điêu 1983 nhận 9,2/10 điểm ở diễn đàn phim Douban còn Thiên Long Bát Bộ được hơn 195.000 khán giả chấm 9,1/10 điểm.

Huỳnh Nhật Hoa tái diễn Hàng long thập bát chưởng Huỳnh Nhật Hoa trong "Anh hùng xạ điêu". Video: TVB

Huỳnh Nhật Hoa hoạt động ở làng giải trí hơn 40 năm, nổi tiếng từ đầu thập niên 1980 với nhiều tác phẩm như Hương thành lãng tử, Sát thủ phục thù, Nghĩa bất dung tình. Tài tử và diễn viên Lương Khiết Hoa kết hôn năm 1988, có con gái Huỳnh Chỉ Tình. Năm 2020, Khiết Hoa qua đời vì bệnh ung thư máu, Huỳnh Nhật Hoa từng trầm cảm vì mất bạn đời. Nhờ con gái và bạn bè, tài tử thích nghi với việc không có Lương Khiết Hoa ở bên bầu bạn.

Tạo hình Quách Tĩnh và Kiều Phong của Huỳnh Nhật Hoa. Ảnh: HK01

Nhật Hoa là thành viên Đội bóng ngôi sao Hong Kong, thường đi thi đấu giao hữu ở các tỉnh thành tại Trung Quốc. Đội còn có các diễn viên, ca sĩ như Hà Gia Kính, Miêu Kiều Vỹ, Đàm Vịnh Lân, Trần Bách Tường. Các trận đấu giao hữu thường thu hút fan của dàn sao tới cổ vũ, xin chữ ký.

