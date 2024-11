Huỳnh Hiểu Minh vật vã vì giảm cấp tốc 15 kg

Tài tử Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh nói hay bị rùng mình vì lạnh, tâm trạng u uất sau khi ép cân để đóng phim.

Người đội tóc giả do Hiểu Minh đóng chính ra mắt từ ngày 16/11. Trên The Paper, diễn viên cho biết trước khi bấm máy, anh nặng 80 kg, người cao to, vạm vỡ. Điều này trái ngược hình ảnh luật sư Mạnh Trung khắc khổ như trong kịch bản. Sau thời gian ngắn, Huỳnh Hiểu Minh chỉ còn khoảng 65 kg.

Tài tử cho biết áp dụng phương pháp giảm cân cực đoan, trong một tháng hầu như anh chỉ uống nước rau củ, không dám nạp protein. Hiểu Minh nói: "Giai đoạn đó tôi vật vã, rất khó chịu, cơ thể hay bị rùng mình vì lạnh, tâm trạng u uất, không vui".

Huỳnh Hiểu Minh trước và sau giảm cân Hiểu Minh trước và sau giảm cân. Ở phim trường "Người đội tóc giả", nhân viên mang nước ép cà chua, cà rốt, mướp đắng, dưa leo cho tài tử. Video: Weibo

Theo Huỳnh Hiểu Minh, sau khi ép cân, anh cảm thấy hiểu được nhân vật, dung mạo cũng phù hợp vai diễn. Phim lấy bối cảnh đầu thập niên 2000, sinh viên Mạnh Trung tuyệt vọng vì ba lần không vượt qua kỳ thi để trở thành luật sư. Trong một đêm mưa lớn, Mạnh Trung trút sự phẫn nộ và uất ức của bản thân lên một người lạ đội tóc giả.

Nhiều năm sau, Mạnh Trung trở thành tên tuổi lớn trong ngành tư pháp. Một lần điều tra vụ thiếu nữ bị tấn công tình dục, cô gái tên Ngụy Nhàn (Vương Cảnh Lộ đóng) bỗng nói với Mạnh Trung: "Tôi biết bí mật của anh". Đạo diễn cho biết phim xoay quanh nội tâm người trẻ khi đối diện nghịch cảnh. Ở tác phẩm, Mạnh Trung luôn đội tóc giả, ngụy tạo vẻ ngoài, che giấu và trốn tránh thực tại.

Tạo hình Mạnh Trung của Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Mtime

Sau một tuần ra rạp Trung Quốc, phim thu 4 triệu nhân dân tệ (14 tỷ đồng), không vào top 10 tác phẩm ăn khách ở rạp. Trên diễn đàn Douban, nhiều khán giả nhận xét phim phản ánh các vấn đề xã hội nhưng lối kể chuyện chưa thuyết phục. Các yếu tố như kịch bản, bối cảnh, màu phim, âm nhạc và diễn xuất đều thiếu sự kết nối.

Hiện, tài tử và êkíp quảng bá tác phẩm tại một số tỉnh thành ở Trung Quốc. Khi ở Hạ Môn tuần trước, Hiểu Minh cúi đầu xin lỗi khán giả vì hai tháng qua, chuyện tình cảm của anh gây ồn ào trên mạng xã hội. Diễn viên nói sẽ giải quyết ổn thỏa việc cá nhân, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực.

Huỳnh Hiểu Minh xin lỗi vì đời tư Hiểu Minh nói "Tôi xin lỗi", sau đó cúi đầu trước khán giả ở lễ ra mắt phim "Người đội tóc giả" tại Hạ Môn. Video: Sina

Tài tử thành tâm điểm chú ý từ tháng 9 khi công khai yêu Diệp Kha - hot girl vốn không nhận thiện cảm từ phần lớn khán giả. Nhiều người chia sẻ lại các video khi livestream của người mẫu, cho rằng cô "giả tạo, gây khó chịu, lợi dụng danh tiếng bạn trai để bán hàng". Bởi trong một lần livestream quảng cáo quần áo, Diệp Kha gọi điện cho Hiểu Minh, liên tục nói "yêu anh".

Hôm 10/11, Diệp Kha xin lỗi khán giả, cho biết rút khỏi mạng xã hội, xóa tất cả tài khoản trang cá nhân. Theo Sohu, Diệp Kha đang mang bầu. Hôm 9/11, paparazzi ghi video Huỳnh Hiểu Minh đưa bạn gái đi khám thai tại Thượng Hải.

Như Anh