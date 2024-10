Huỳnh Anh Tuấn đối đầu với Thuận Nguyễn trong phim về giới giang hồ

Phim "Domino: Lối thoát cuối cùng" của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương có sự tham gia của diễn viên Thuận Nguyễn, Huỳnh Anh Tuấn, Quốc Cường... kể về cuộc chiến giữa hai thế lực xã hội đen tại Mỹ.

Domino: Lối thoát cuối cùng dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương đã đưa khán giả đến với ân oán của những tổ chức xã hội đen tại Mỹ. Hành trình phim xoay quanh cuộc chiến giữa An (do Thuận Nguyễn thủ vai) và những thế lực khác mà tác oai tác quái nhất phải kể đến băng nhóm do Hoàng Thế cầm đầu (do Huỳnh Anh Tuấn thủ vai), nhằm giành lấy "miếng bánh" địa bàn cũng như phô trương thanh thế.

Nam diễn viên Thuận Nguyễn trong phim mới. Ảnh: Pixel Gardens

Trong lần trở lại màn ảnh rộng này của Thuận Nguyễn, nam diễn viên sinh hóa thân thành một chàng thanh niên tràn đầy nhiệt huyết vô tình phát hiện ra những bí mật nguy hiểm.

Sau Người vợ cuối cùng và Người mặt trời ra rạp vào cuối năm ngoái, Thuận Nguyễn tiếp tục đảm nhận vai nam chính trong Domino: Lối thoát cuối cùng. Đây không phải là lần đầu tiên anh đóng phim hành động hay vai giang hồ nhưng vai diễn An trong phim không chỉ đòi hỏi các cảnh võ thuật mà còn có những diễn biến nội tâm, từ cậu trai thuần khiết cho đến khi "nhúng chàm" nung nấu ý định trả thù.

Huỳnh Anh Tuấn đảm nhận vai phản diện trong phim. Ảnh: Pixel Gardens

Đối đầu với Thuận Nguyễn trong phim mới này là Huỳnh Anh Tuấn. Nhiều năm mới quay trở lại màn ảnh rộng, anh hóa thân thành ông trùm phản diện Hoàng Thế mưu mô, ác độc. Diễn xuất của Huỳnh Anh Tuấn cũng đẩy không khí phim thêm căng thẳng.

Quốc Cường (thủ vai Lâm Ngọc) cũng là một trong số dàn diễn viên trụ cột của phim. Theo đạo diễn, nam diễn viên đã cho khán giả thấy sự tinh tế trong từng pha hành động, không ngại lăn xả trong các cảnh quay nguy hiểm. Còn Henry Vig Nguyễn (thủ vai Henry) không chỉ có lợi thế về ngoại hình sáng mà còn lăn xả hết mình với vai diễn. Tuy mới chỉ tham gia điện ảnh thời gian gần đây nhưng khi lên phim Henry Vig Nguyễn đã biết cách khiến cho khán giả nhớ đến mình.

Diễn viên Henry Nguyễn trong một cảnh hành động. Ảnh: Pixel Gardens

Đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương cho biết các cảnh hành động trong phim được đầu tư kỹ lưỡng. Với những màn rượt đuổi nảy lửa, các góc quay được chọn lựa nhằm tạo nên sự gấp gáp trong hành động. Ở các phân cảnh bắn súng, đánh nhau các diễn đã tập luyện một thời gian dài để khi lên phim sẽ thấy được kỹ năng võ thuật cũng như biểu cảm phù hợp.

Bối cảnh quay của phim chủ yếu tại Mỹ. "Đây cũng là cơ hội để ekip làm phim được hợp tác cùng đội ngũ chuyên gia quốc tế nhằm mang lại những cảnh quay chất lượng. Nhiều công nghệ làm phim tiên tiến, hiện đại cũng được chúng tôi sử dụng phim này" , đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương nói.

Domino: Lối thoát cuối cùng đang chiếu tại các rạp trên cả nước.

Yên Chi