Huyết tương trắng đục như sữa do viêm tụy cấp

Tây NinhBệnh nhân nữ 27 tuổi đột ngột đau bụng nhiều, buồn nôn và khó thở, bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân trước đó tự mua thuốc giảm đau uống, song tình trạng không thuyên giảm mà ngày càng nghiêm trọng nên được đưa đi cấp cứu.

Qua khám và chụp chiếu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng Triglyceride (tăng mỡ máu), biến chứng rối loạn chức năng các cơ quan. Người bệnh được chuyển lên khoa Hồi sức Tích cực (ICU) lọc máu thay huyết tương. Bác sĩ hút ra 3.600 ml huyết tương có màu trắng đục như sữa.

Ngay sau đó, các chỉ số Triglycerid giảm đáng kể, tình trạng chướng, đau bụng giảm và các triệu chứng khác cũng dần ổn định. Một ngày sau, người bệnh được chuyển về khoa Nội Tổng quát tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện cô đã được xuất viện.

Hình ảnh huyết tương bệnh nhân trắng đục như sữa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ, huyết tương là một trong những thành phần của máu, chiếm 55-65% tổng lượng máu và đóng vai trò quan trọng để nuôi dưỡng cơ thể. Bình thường, huyết tương là chất dịch trong, có màu vàng nhạt.

Trường hợp huyết tương trắng đục như sữa chủ yếu do chế độ ăn không hợp lý như ăn nhiều phủ tạng động vật. Ngoài ra, lối sống ít vận động, uống rượu bia nhiều năm dẫn đến bệnh nhân bị rối loạn lipid máu. Do đó, người bệnh viêm tụy cần có chế độ ăn uống khoa học, kiểm soát cân nặng, tăng cường chất xơ và xét nghiệm máu định kỳ để kiểm soát, phòng biến chứng do tăng mỡ máu gây ra.

Bệnh viêm tụy thường diễn biến rất nhanh, phức tạp, dẫn đến các biến chứng nặng, thậm chí gây tử vong. Triệu chứng thường gặp là là chướng bụng, đau bụng, buồn nôn, đau vùng thượng vị (ngay dưới xương ức), bí trung đại tiện.

Đối với các trường hợp nặng, điều trị hồi sức không đáp ứng, bệnh nhân cần được chỉ định làm phẫu thuật sớm để cắt lọc các phần mô bị hoại tử.

Mỹ Ý