Huyết tương trắng đục như sữa do viêm tụy cấp

Phú ThọBệnh nhân nữ, 49 tuổi, nhập viện do đau bụng dữ dội kèm nôn ói nhiều, được chẩn đoán viêm tụy cấp, nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê chỉ định xét nghiệm máu, chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, ngày 18/10. Các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị viêm tụy cấp do tăng Triglyceride, chuyển vào khoa Hồi sức tích cực điều trị.

Bác sĩ Hà Sĩ Vượng, Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo, cho biết bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp (thể tăng Triglycerid), đã từng lọc máu hai lần tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Lần này, bệnh nhân đau nhiều hơn, xét nghiệm Triglycerid 81.8mmol/L (tăng gấp 35 lần so với bình thường), Cholesterol 24.8mmol/L (tăng gần 4 lần so với bình thường). Người bệnh bị viêm tụy cấp, hoại tử 1/2 tụy, huyết tương lấy ra trắng đục như sữa, nguy cơ tử vong cao.

Bác sĩ chỉ định truyền dịch, kháng sinh, giảm đau, giảm tiết, đặt sonde dạ dày, nhịn ăn và thay huyết tương cấp cứu. Sau 8 tiếng, Triglycerid giảm còn 5.42mmol/L trở về gần mức bình thường, tình trạng lâm sàng cải thiện rõ rệt, người bệnh tỉnh táo, đỡ mệt, bụng mềm, không chướng.

Hai ngày sau, bệnh nhân được rút sonde dạ dày, cho ăn đường miệng và xuất viện hôm 25/10.

Theo bác sĩ, huyết tương là một trong những thành phần của máu, chiếm 55-65% tổng lượng máu trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng để nuôi dưỡng cơ thể. Bình thường, huyết tương là chất dịch trong, có màu vàng nhạt.

Trường hợp huyết tương trắng đục như sữa chủ yếu do chế độ ăn không hợp lý như ăn nhiều phủ tạng động vật. Ngoài ra, lối sống ít vận động, uống rượu bia nhiều năm dẫn đến bệnh nhân bị rối loạn lipid máu. Do đó, người bệnh viêm tụy cần có chế độ ăn uống khoa học, kiểm soát cân nặng, tăng cường chất xơ và xét nghiệm máu định kỳ để kiểm soát, phòng biến chứng do tăng mỡ máu gây ra.

Bệnh viêm tụy thường diễn biến rất nhanh, phức tạp, dẫn đến các biến chứng nặng, thậm chí gây tử vong. Triệu chứng thường gặp là là chướng bụng, đau bụng, buồn nôn, đau vùng thượng vị (ngay dưới xương ức), bí trung đại tiện.

Đối với các trường hợp nặng, điều trị hồi sức không đáp ứng, bệnh nhân cần được chỉ định làm phẫu thuật sớm để cắt lọc các phần mô bị hoại tử.

Minh An