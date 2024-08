Huyết tương trắng đục như sữa do nghiện rượu

Phú ThọNgười đàn ông 44 tuổi, tiền sử nghiện rượu, đi khám do đau bụng, mệt mỏi, men gan tăng gấp 50 lần, bác sĩ chẩn đoán viêm tụy cấp.

Ngày 5/8, các bác sĩ Trung tâm y tế Thanh Sơn cho biết kết quả xét nghiệm ghi nhận men tụy tăng cao, huyết tương lấy ra trắng đục như sữa, mức độ triglyceride là 106 mmol/l (gấp hơn 50 lần so với chỉ số bình thường).

Bác sĩ thiết lập đường truyền Catheter tĩnh mạch trung tâm để truyền dịch tích cực, giảm đau và hạ mỡ máu bằng insulin tĩnh mạch liên tục.

Sau ba ngày điều trị, người bệnh hết đau bụng, mức độ mỡ máu về giới hạn cho phép, bắt đầu ăn lại bằng đường miệng.

Huyết tương trắng đục như sữa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Huyết tương là một trong những thành phần của máu, chiếm 55-65% tổng lượng máu trong cơ thể và đóng vai trò quan trọng để nuôi dưỡng cơ thể. Bình thường, huyết tương là chất dịch trong, có màu vàng nhạt.

Trường hợp huyết tương trắng đục như sữa chủ yếu do chế độ ăn không hợp lý như ăn nhiều phủ tạng động vật. Ngoài ra, lối sống ít vận động, uống rượu bia nhiều năm dẫn đến bệnh nhân bị rối loạn lipid máu. Do đó, người bệnh viêm tụy cần có chế độ ăn uống khoa học, kiểm soát cân nặng, tăng cường chất xơ và xét nghiệm máu định kỳ để kiểm soát, phòng biến chứng do tăng mỡ máu gây ra.

Thùy An