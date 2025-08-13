Chỉ số huyết áp

Cách đo
huyết áp đúng

Yếu tố ảnh hưởng
đến huyết áp

Huyết áp bình
ở trẻ em

Huyết áp bình thường ở
người trưởng thành

Duy trì huyết áp
ổn định

Huyết áp thay đổi thế nào theo tuổi tác?

Huyết áp có xu hướng tăng dần theo độ tuổi và khi cơ thể già đi,
chỉ số 90/60 mmHg là thấp với người lớn nhưng an toàn với trẻ nhỏ.

Cách đo huyết áp đúng

Thời điểm

Buổi sáng sau khi
thức dậy, trước khi uống
thuốc hoặc ăn sáng

Buổi tối
trước khi đi ngủ

Tần suất

Ít nhất hai lần,
cách nhau 1-2 phút
Ghi lại
chỉ số trung bình

Tần suất

Nghỉ ngơi ít nhất 5 phút

Ngồi trên ghế có tựa lưng,
hai chân vuông góc với sàn,
không bắt chéo chân

Cánh tay đặt ngang tim,
thả lỏng và đặt trên
mặt phẳng cố định

Băng đo quấn
cách khuỷu tay 2-3 cm,
không quá chặt hoặc
quá lỏng

Sinh lý

Tuổi tác

Giới tính

Vận động quá sức

Hút thuốc lá,
uống rượu bia, cà phê

Tâm lý quá hồi hộp,
lo lắng, stress

Tư thế ngồi
không chuẩn, đứng
trong thời gian dài

Thói quen ăn mặn,
nhiều dầu mỡ

Một số loại thuốc:
thuốc tránh thai, giảm
đau, trị bệnh mạn tính

Bệnh lý

Cường tuyến yên

Bệnh thận

Bệnh tuyến giáp

Bệnh tuyến
thượng thận

Đái tháo đường

Các bệnh lý viêm nhiễm:
viêm dạ dày, viêm cầu
thận, viêm tuyến giáp…

Huyết áp bình thường
ở trẻ em

Độ tuổi

Huyết áp tâm thu
(mmHg)

Huyết áp tâm trương
(mmHg)

Dưới 1 tháng tuổi

60-90

20-60

1 tháng đến dưới 1 tuổi

87-105

53-66

1 đến dưới 3 tuổi

95-105

53-66

3 đến dưới 6 tuổi

95-110

56-70

6 đến dưới 13 tuổi

97-112

57-71

13 đến dưới 19 tuổi

112-128

66-80

Huyết áp bình thường ở người trưởng thành

Độ tuổi

Huyết áp tâm thu
(mmHg)

Huyết áp tâm trương
(mmHg)

19 đến 59 tuổi

< 140

< 90

60 đến 69 tuổi

< 140

< 90

70 đến 79 tuổi

< 140

< 90

Từ 80 tuổi trở lên

< 150

< 90

Duy trì huyết áp
ổn định

Ăn uống khoa học

Tập luyện đều đặn

Ngủ đủ giấc,
tránh thức khuya

Kiểm soát stress

Kiểm tra huyết áp
thường xuyên

Đi khám
khi có bất thường

* Nội dung được tư vấn bởi
ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều
Trưởng khoa
Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch,
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM

