Chỉ số huyết áp Cách đo

huyết áp đúng Yếu tố ảnh hưởng

đến huyết áp Huyết áp bình

ở trẻ em Huyết áp bình thường ở

người trưởng thành Duy trì huyết áp

ổn định

Huyết áp thay đổi thế nào theo tuổi tác?

Huyết áp có xu hướng tăng dần theo độ tuổi và khi cơ thể già đi,

chỉ số 90/60 mmHg là thấp với người lớn nhưng an toàn với trẻ nhỏ.

Chỉ số huyết áp

Cách đo huyết áp đúng Thời điểm Buổi sáng sau khi

thức dậy, trước khi uống

thuốc hoặc ăn sáng Buổi tối

trước khi đi ngủ Tần suất Ít nhất hai lần,

cách nhau 1-2 phút

Ghi lại

chỉ số trung bình Tần suất Nghỉ ngơi ít nhất 5 phút Ngồi trên ghế có tựa lưng,

hai chân vuông góc với sàn,

không bắt chéo chân Cánh tay đặt ngang tim,

thả lỏng và đặt trên

mặt phẳng cố định Băng đo quấn

cách khuỷu tay 2-3 cm,

không quá chặt hoặc

quá lỏng

Yếu tố ảnh hưởng

đến huyết áp Sinh lý Sinh lý Tuổi tác Giới tính Vận động quá sức Hút thuốc lá,

uống rượu bia, cà phê Tâm lý quá hồi hộp,

lo lắng, stress Tư thế ngồi

không chuẩn, đứng

trong thời gian dài Thói quen ăn mặn,

nhiều dầu mỡ Một số loại thuốc:

thuốc tránh thai, giảm

đau, trị bệnh mạn tính Bệnh lý Bệnh lý Cường tuyến yên Bệnh thận Bệnh tuyến giáp none Bệnh tuyến

thượng thận Đái tháo đường Các bệnh lý viêm nhiễm:

viêm dạ dày, viêm cầu

thận, viêm tuyến giáp… none

Huyết áp bình thường

ở trẻ em Độ tuổi Huyết áp tâm thu

(mmHg) Huyết áp tâm trương

(mmHg) Dưới 1 tháng tuổi 60-90 20-60 1 tháng đến dưới 1 tuổi 87-105 53-66 1 đến dưới 3 tuổi 95-105 53-66 3 đến dưới 6 tuổi 95-110 56-70 6 đến dưới 13 tuổi 97-112 57-71 13 đến dưới 19 tuổi 112-128 66-80 Huyết áp bình thường ở người trưởng thành Độ tuổi Huyết áp tâm thu

(mmHg) Huyết áp tâm trương

(mmHg) 19 đến 59 tuổi < 140 < 90 60 đến 69 tuổi < 140 < 90 70 đến 79 tuổi < 140 < 90 Từ 80 tuổi trở lên < 150 < 90

Duy trì huyết áp

ổn định Ăn uống khoa học Tập luyện đều đặn Ngủ đủ giấc,

tránh thức khuya Kiểm soát stress Kiểm tra huyết áp

thường xuyên Đi khám

khi có bất thường