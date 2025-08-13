Huyết áp thay đổi thế nào theo tuổi tác?
Huyết áp có xu hướng tăng dần theo độ tuổi và khi cơ thể già đi,
chỉ số 90/60 mmHg là thấp với người lớn nhưng an toàn với trẻ nhỏ.
Chỉ số huyết áp
Cách đo huyết áp đúng
Thời điểm
Buổi sáng sau khi
thức dậy, trước khi uống
thuốc hoặc ăn sáng
Buổi tối
trước khi đi ngủ
Tần suất
Ít nhất hai lần,
cách nhau 1-2 phút
Ghi lại
chỉ số trung bình
Tần suất
Nghỉ ngơi ít nhất 5 phút
Ngồi trên ghế có tựa lưng,
hai chân vuông góc với sàn,
không bắt chéo chân
Cánh tay đặt ngang tim,
thả lỏng và đặt trên
mặt phẳng cố định
Băng đo quấn
cách khuỷu tay 2-3 cm,
không quá chặt hoặc
quá lỏng
Yếu tố ảnh hưởng
đến huyết áp
Sinh lý
Sinh lý
Tuổi tác
Giới tính
Vận động quá sức
Hút thuốc lá,
uống rượu bia, cà phê
Tâm lý quá hồi hộp,
lo lắng, stress
Tư thế ngồi
không chuẩn, đứng
trong thời gian dài
Thói quen ăn mặn,
nhiều dầu mỡ
Một số loại thuốc:
thuốc tránh thai, giảm
đau, trị bệnh mạn tính
Bệnh lý
Bệnh lý
Cường tuyến yên
Bệnh thận
Bệnh tuyến giáp
Bệnh tuyến
thượng thận
Đái tháo đường
Các bệnh lý viêm nhiễm:
viêm dạ dày, viêm cầu
thận, viêm tuyến giáp…
Huyết áp bình thường
ở trẻ em
Độ tuổi
Huyết áp tâm thu
(mmHg)
Huyết áp tâm trương
(mmHg)
Dưới 1 tháng tuổi
60-90
20-60
1 tháng đến dưới 1 tuổi
87-105
53-66
1 đến dưới 3 tuổi
95-105
53-66
3 đến dưới 6 tuổi
95-110
56-70
6 đến dưới 13 tuổi
97-112
57-71
13 đến dưới 19 tuổi
112-128
66-80
Huyết áp bình thường ở người trưởng thành
Độ tuổi
Huyết áp tâm thu
(mmHg)
Huyết áp tâm trương
(mmHg)
19 đến 59 tuổi
< 140
< 90
60 đến 69 tuổi
< 140
< 90
70 đến 79 tuổi
< 140
< 90
Từ 80 tuổi trở lên
< 150
< 90
Duy trì huyết áp
ổn định
Ăn uống khoa học
Tập luyện đều đặn
Ngủ đủ giấc,
tránh thức khuya
Kiểm soát stress
Kiểm tra huyết áp
thường xuyên
Đi khám
khi có bất thường